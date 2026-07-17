Grâce à une cagnotte solidaire, Pierre et Frédérique (L’amour est dans le pré) trouvent un nouveau logement

L’aventure de Pierre et Frédérique, couple emblématique de l’émission de télé-réalité L’amour est dans le pré, connaît une tournure positive après une période marquée par des difficultés financières majeures. Confrontés à des dettes colossales qui les avaient contraints à vendre leur exploitation agricole et leur maison familiale, ils ont pu bénéficier d’un élan de solidarité inédit. Plus de mille donateurs se sont mobilisés pour les aider à reprendre pied et envisager un nouvel avenir. Cette collecte a permis au couple de trouver un nouveau logement et de relancer leur activité professionnelle, apportant ainsi un souffle d’espoir après une longue période de turbulences.

L’amour est dans le pré est une émission française diffusée depuis 2006 sur M6, où des agriculteurs célibataires cherchent à trouver l’amour tout en partageant leur quotidien à la ferme. Adaptée du programme britannique Farmer Wants a Wife, cette émission a notamment su fidéliser le public grâce à son ton authentique et l’empathie suscité par les candidats. Animée successivement par Véronique Mounier, Alessandra Sublet, puis depuis 2010 par Karine Le Marchand, elle a permis la formation de nombreux couples et familles.

Le printemps dernier, Pierre et Frédérique dévoilaient leur situation dramatique : une dette totale avoisinant 1,5 million d’euros, contractée principalement auprès de leur banque et d’une coopérative agricole. Cette charge financière insoutenable les avait forcés à envisager la vente de leur exploitation ainsi que de leur maison familiale. Devant ces contraintes, leur avenir semblait incertain, d’autant que l’endettement menaçait de compromettre leur activité agricole et leur vie de famille.

Une mobilisation exceptionnelle après une situation dramatique

Face à cette épreuve, Jocelyne, la mère de Frédérique, a pris l’initiative de lancer une cagnotte en ligne pour venir en aide au couple, afin de les soutenir dans la prise en charge des premiers loyers de leur future location. Cette initiative a rapidement suscité un mouvement de générosité parmi les internautes et les fans de l’émission. Ce sont au total 1 026 donateurs qui ont contribué, récoltant une somme supérieure à 41 000 euros.

Cette aide financière a permis à Pierre et Frédérique de sécuriser un nouveau logement et d’assurer une rentrée plus sereine. Comme ils l’ont souligné, cette somme ne représente pas seulement un apport économique, mais incarne aussi une forme de réconfort moral après des mois d’angoisse et d’incertitude. La solidarité manifestée autour de cette collecte témoigne d’une forte connexion entre les candidats de l’émission et leur public.

Au-delà de la cagnotte, un acte de générosité majeur a particulièrement ému le couple : un don anonyme d’une valeur de 10 000 euros dont l’auteur n’a jamais été identifié. Pierre a exprimé son émotion face à ce geste désintéressé, qui leur a offert une bouffée d’oxygène dans cette période difficile.

Un nouveau départ dans les Landes

Grâce à cette mobilisation, Pierre a annoncé à Gala.fr que la famille avait trouvé une maison en location à Saint-Pierre-du-Mont, une commune située dans les Landes. Ce choix stratégique s’inscrit dans une volonté de préserver le cadre de vie et l’équilibre familial. La proximité avec les établissements de santé est primordiale notamment pour Joselyne, tandis que la situation géographique permet à leur fils Gabriel d’intégrer un lycée situé à seulement 500 mètres, facilitant ainsi sa rentrée scolaire.

Dans ce nouveau cadre, Pierre et Frédérique bénéficient déjà de l’accueil chaleureux de leurs voisins, un facteur important dans le redémarrage de leur vie collective. Cette installation marque une étape cruciale dans leur reconstruction familiale et professionnelle.

Par ailleurs, la collecte a également permis à Pierre d’acquérir un nouveau fourgon utilitaire, un outil essentiel pour la poursuite de son activité agricole. En effet, le pick-up initial du couple avait été saisi en raison des difficultés financières. Ce véhicule leur permettra de participer aux marchés locaux et de vendre leur production, contribuant directement à la reprise de leur exploitation.

Enfin, Pierre a tenu à souligner la générosité exceptionnelle de la communauté qui les a soutenus. Il a mentionné que même des personnes bénéficiant du RSA ont apporté leur contribution, parfois modeste, ce qui a profondément touché le couple. Cette vague de solidarité constitue à ses yeux une forme précieuse de reconnaissance et de soutien humain.