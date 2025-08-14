PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin - Psychopathe Gate: l’ODEM condamne l'acharnement médiatique contre Angela Kpeidja

Bénin – Psychopathe Gate: l’ODEM condamne l’acharnement médiatique contre Angela Kpeidja

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Angela Kpeidja, journaliste et militante engagée contre les VBG
Angela Kpeidja, journaliste et militante engagée contre les VBG @ SRTB
- Publicité-

L’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) a rendu, le 11 août 2025, une décision condamnant des pratiques journalistiques jugées partiales et contraires à l’éthique dans la couverture du procès opposant Angela Kpeidja à Stévy Wallace. La journaliste avait saisi l’ODEM pour dénoncer un traitement médiatique déséquilibré et préjudiciable.

Dans une décision datée du 11 août 2025, l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) présidée par Ulrich Vital Ahotondji a dénoncé « un acharnement évident » contre Angela Kpeidja dans l’affaire dite « Psychopathe Gate ». Selon l’observatoire, plusieurs publications de médias béninois ont relayé uniquement la version du réquisitoire du ministère public, omettant de solliciter la réaction de la journaliste ou de son avocat.

L’analyse de l’ODEM révèle qu’une dizaine d’articles ont été consacrés à l’accusée sans qu’aucun média ne cherche à équilibrer l’information. Certains titres, souligne la décision, ont présenté la réquisition comme un verdict définitif, en violation flagrante du Code de Déontologie et d’Éthique des Médias au Bénin.

Des manquements graves à l’éthique professionnelle

L’institution rappelle que ces agissements contreviennent à plusieurs articles du code, notamment le 17, relatif au devoir de confraternité dans le traitement des affaires impliquant des confrères.

« Les auteurs de ces publications ont violé les articles 1, 2, 4, 6, 17, 19 et 20 du Code de Déontologie et d’Éthique des Médias », indique la décision.

Angela Kpeidja, qui avait déjà dénoncé un harcèlement sexuel dans les médias, a salué cette décision sur sa page Facebook. Elle y fustige « des journalistes et patrons de presse sangsues » et affirme que cette affaire a mis en lumière « toute leur incompétence ».

- Publicité-

L’ODEM invite enfin tous les professionnels des médias à se conformer strictement aux règles déontologiques afin de préserver la crédibilité de la presse béninoise.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Comè et Lokossa: l’ANM scelle plusieurs pompes à essence pour fraude au litrage

Bénin

Audit du fichier électoral: la plateforme des OSC salue la démarche et formule des recommandations

Bénin

Présidentielle 2026: Fred Adriano Houénou rencontre Bruno Amoussou dans le cadre de sa tournée de consultations

Bénin

Bénin: arrestation de Marius Placide, ce tiktokeur qui frappe symboliquement des personnalités

Bénin

Au Bénin, un plombier arrêté pour avoir opéré un patient

Bénin

Bénin – Examen national de Licence 2025 : la liste des candidats et les centres déjà disponibles en ligne

Bénin

Bénin: la CENA invite les députés à une séance d’échanges le 20 août

Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates saluent une « petite avancée » mais maintiennent leur vigilance

Monde

Ukraine: Volodymyr Zelensky, chute et fin ?

Bénin

Cotonou: interpellé à 3h du matin dans un domicile, il se dit manipulé par les mauvais esprits

VOIR TOUS LES FLASHS