Bénin – Psychopathe Gate: l’ODEM condamne l’acharnement médiatique contre Angela Kpeidja

L’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) a rendu, le 11 août 2025, une décision condamnant des pratiques journalistiques jugées partiales et contraires à l’éthique dans la couverture du procès opposant Angela Kpeidja à Stévy Wallace. La journaliste avait saisi l’ODEM pour dénoncer un traitement médiatique déséquilibré et préjudiciable.

Dans une décision datée du 11 août 2025, l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) présidée par Ulrich Vital Ahotondji a dénoncé « un acharnement évident » contre Angela Kpeidja dans l’affaire dite « Psychopathe Gate ». Selon l’observatoire, plusieurs publications de médias béninois ont relayé uniquement la version du réquisitoire du ministère public, omettant de solliciter la réaction de la journaliste ou de son avocat.

L’analyse de l’ODEM révèle qu’une dizaine d’articles ont été consacrés à l’accusée sans qu’aucun média ne cherche à équilibrer l’information. Certains titres, souligne la décision, ont présenté la réquisition comme un verdict définitif, en violation flagrante du Code de Déontologie et d’Éthique des Médias au Bénin.

Des manquements graves à l’éthique professionnelle

L’institution rappelle que ces agissements contreviennent à plusieurs articles du code, notamment le 17, relatif au devoir de confraternité dans le traitement des affaires impliquant des confrères.

« Les auteurs de ces publications ont violé les articles 1, 2, 4, 6, 17, 19 et 20 du Code de Déontologie et d’Éthique des Médias », indique la décision.

Angela Kpeidja, qui avait déjà dénoncé un harcèlement sexuel dans les médias, a salué cette décision sur sa page Facebook. Elle y fustige « des journalistes et patrons de presse sangsues » et affirme que cette affaire a mis en lumière « toute leur incompétence ».

L’ODEM invite enfin tous les professionnels des médias à se conformer strictement aux règles déontologiques afin de préserver la crédibilité de la presse béninoise.