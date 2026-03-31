Bénin : plus de 54 000 agents mobilisés pour sécuriser le scrutin du 12 avril

À moins de deux semaines de la présidentielle, la Commission électorale nationale autonome a dévoilé l’ampleur du dispositif humain déployé. Plus de 54 000 agents sont mobilisés sur le territoire national, avec un renfort pour la diaspora.

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) affine les derniers réglages. L’institution dirigée par Sacca Lafia a rendu publics, le lundi 30 mars, les chiffres liés aux agents électoraux mobilisés pour garantir le bon déroulement du vote.

Au total, 54 415 agents seront déployés à l’intérieur du pays. Ce dispositif repose sur plusieurs catégories d’acteurs clés : 81 Points focaux communaux, 571 coordonnateurs d’arrondissement ou de zone, 1 713 assistants coordonnateurs, ainsi que 52 050 membres de postes de vote. Ces derniers constituent l’essentiel des effectifs et seront en première ligne le jour du scrutin.

En complément, 150 agents sont affectés à l’organisation du vote à l’étranger. La diaspora bénéficiera ainsi d’un encadrement spécifique avec des points focaux, des coordonnateurs, leurs assistants et des membres de postes de vote dédiés. Véritables chevilles ouvrières du processus électoral, ces agents auront pour mission d’assurer la régularité, la transparence et la crédibilité du scrutin, aussi bien sur le territoire national qu’à l’international.

Par ailleurs, la CENA note une évolution du corps électoral. Le nombre d’électeurs est passé de 7 834 608 en janvier à 7 897 287 attendus pour le jour du vote, soit une hausse de 62 679 nouveaux inscrits. Sur le plan politique, la compétition s’annonce directe entre deux binômes. D’un côté, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, candidats de la mouvance présidentielle. De l’autre, Paul Hounkpè et Rock Hounwanou, qui portent les couleurs du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE).

La campagne électorale, actuellement en cours, prendra fin le 10 avril à minuit, laissant place à la phase décisive du vote.