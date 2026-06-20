Francis Huster explique pourquoi Claire Keim est absente de Zodiaque

La série Zodiaque fait son retour sur TF1 ce jeudi 18 juin 2026, mais sans la comédienne Claire Keim, retenue par l’enregistrement de son nouvel album et un autre tournage. Ce départ a contraint les scénaristes à reprendre le scénario, entraînant un report de la production d’environ un an, selon les déclarations récentes de Francis Huster rapportées par Puremédias.

Vingt ans après son lancement et le succès de sa suite diffusée en 2006, la saga policière revient avec une intrigue centrée sur une nouvelle vague de meurtres à Aix-en-Provence. Le pitch officiel annonce que « les enfants paieront pour les crimes de leurs parents » : la riche famille Escoffier est touchée par des homicides portant la signature du Zodiaque, tueur en série qui avait sévi dans la région deux décennies plus tôt et que l’on croyait disparu.

La distribution de cette nouvelle saison comprend le retour de Francis Huster dans le rôle du commissaire Antoine Keller, entouré de comédiens nouveaux au casting tels qu’Erika Sainte, Philypa Phoenix et Youcef Agal. L’absence de Claire Keim, pourtant associée à la franchise lors des précédentes saisons, a été remarquée par le public et commentée par les principaux intéressés.

Francis Huster détaille les raisons de l’absence de Claire Keim

Interrogé par Puremédias, Francis Huster a expliqué que Claire Keim était « n’était plus disponible. Elle enregistrait son disque, elle tournait une autre série avec Éric Cantona ». Il a précisé que cette indisponibilité a entraîné une réécriture du scénario : « Il a fallu tout refaire. Tout réécrire. C’est pour cela qu’on a mis un an de plus pour revenir ».

Huster a par ailleurs tenu à démentir toute tension personnelle liée à ce retrait : « Il n’y a aucun problème entre Claire et moi« , a-t-il assuré, ajoutant qu’il admire sa consœur. Il a décrit son mode de travail comme guidé par ses choix personnels et ses coups de cœur : « Elle n’en fait qu’à sa tête, elle n’en fait qu’à son cœur. Elle fonctionne au coup de cœur, elle va jusqu’au bout de ses envies« .

Du côté de Claire Keim, ses propos recueillis par Télé-Loisirs confirment la chronologie exposée par Francis Huster. Elle a déclaré que le projet avait été repoussé et que, lorsque la production a repris, cela coïncidait avec la période où elle s’était engagée dans l’enregistrement de son nouvel album. « J’ai mis beaucoup de temps à pouvoir ‘choper’ les gens que je voulais (…) pour la réalisation de mon disque (…) Et ‘Zodiaque’ est tombé exactement à cette période-là », a-t-elle expliqué.

Les informations publiées à ce jour mentionnent la nouvelle diffusion sur TF1, le synopsis centré sur la famille Escoffier à Aix-en-Provence, le retour de Francis Huster en commissaire Antoine Keller, l’arrivée d’Erika Sainte, Philypa Phoenix et Youcef Agal, ainsi que les explications publiques de Francis Huster et de Claire Keim sur l’absence de cette dernière et le retard de la production.