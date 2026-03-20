Bénin : Paris dément toute base militaire et dénonce la désinformation

En visite à Cotonou, le chef d’état-major des armées françaises a rejetté les accusations visant la France dans la sous-région et mis en garde contre la propagation de fausses informations, notamment autour de sa présence militaire au Bénin.

En déplacement à Cotonou dans le cadre d’une rencontre sécuritaire entre le Bénin, la Côte d’Ivoire et la France, le général Fabien Mandon a fermement démenti les rumeurs faisant état d’une présence militaire permanente française dans le nord béninois.

Interrogé sur les accusations relayées dans certains pays de la sous-région, notamment au sein de l’Alliance des États du Sahel, le chef d’état-major français se veut catégorique : « Non, ça c’est quelque chose de faux ». Avant de préciser : « La France est là ponctuellement, elle est là aux côtés des armées béninoises ».

Dans un contexte régional marqué par des tensions diplomatiques et une montée de la défiance envers les partenaires occidentaux, ces déclarations visent à clarifier la position de Paris. « Il n’y a pas de camp français dans la région », a insisté le général, rejetant toute idée d’installation militaire durable au Bénin.

Au-delà de ce démenti, Fabien Mandon dénonce une campagne de désinformation qu’il juge préoccupante. « Il y a beaucoup de désinformation », affirme-t-il, pointant du doigt certaines narrations diffusées dans la région et amplifiées sur les réseaux sociaux.

Selon lui, ces fausses informations ne se limitent pas au continent africain : « La France voit aussi des manœuvres de désinformation chez elle ». Une situation qui, d’après ses propos, contribue à brouiller la perception des réalités sécuritaires et politiques.

Le général va plus loin en accusant certains pays de diffuser des récits trompeurs : « Ils essayent de faire croire que tout va mieux alors que tout va mal ».

Face à cette situation, il appelle à davantage d’information des populations, notamment des jeunes, particulièrement exposés aux contenus relayés en ligne. « Mais ce qui se dit sur les réseaux (…) ça n’est pas la même chose, mais ce sont des mensonges », a-t-il martelé.

Tout en réaffirmant l’engagement de la France aux côtés du Bénin, le chef militaire insiste sur un principe clé : le respect de la souveraineté des États. « Les pays sont souverains. La France est très attachée à ça », a-t-il conclu, écartant toute intention d’ingérence.