Bénin–Nigeria: vers un Partenariat Économique Renforcé pour dynamiser les échanges régionaux

À l’invitation du gouvernement béninois, une importante délégation nigériane, conduite par la Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Dr Jumoke Oduwole, a séjourné à Cotonou dans le cadre de la poursuite des échanges bilatéraux entamés à Abuja lors du Sommet économique de l’Afrique de l’Ouest (WAES 2025).

Cette visite officielle, à haute portée stratégique, s’inscrit dans le prolongement du thème du sommet – « Une voix, un avenir » qui continue d’inspirer les initiatives de coopération régionale au service d’un développement économique durable et partagé.

Un dialogue structurant pour un nouvel accord

Du côté béninois, la délégation comprenait plusieurs membres du gouvernement, notamment le Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, le Garde des Sceaux Yvon Détchénou, et la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman.

Au terme des travaux, les deux parties se sont accordées sur le cadre de référence pour les futures négociations d’un Accord de Partenariat Économique Renforcé (APER). Ce nouveau dispositif ambitionne de faciliter davantage les échanges commerciaux le long des frontières communes, à travers un renforcement de la coopération douanière, une meilleure coordination sur les questions de transbordement, et une lutte concertée contre la fraude.

Un point central du protocole d’accord prévoit la mise en place de groupes de travail mixtes sur les questions douanières, selon un principe de transparence et de respect mutuel des cadres institutionnels.

« Le groupe de travail sur les questions douanières devra respecter l’esprit de franche collaboration ainsi que les institutions de leurs administrations respectives », indique le communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre.

Audience présidentielle et visites stratégiques

La délégation nigériane a été reçue en audience par le Président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui a salué l’engagement du Nigeria en faveur d’un partenariat fort et mutuellement bénéfique. Le chef de l’État béninois a saisi l’occasion pour adresser un message de fraternité à son homologue, le Président Bola Ahmed Tinubu.

En marge des rencontres officielles, plusieurs visites de terrain ont été organisées : au Port autonome de Cotonou, à la frontière de Sèmè-Kraké, ainsi que sur des sites logistiques d’importance stratégique. Ces déplacements ont permis à la délégation nigériane de constater de visu les réformes engagées par le Bénin en matière de facilitation des échanges et de modernisation des infrastructures portuaires et douanières.

Prochaine étape : septembre 2025

Les deux délégations ont arrêté la période de septembre 2025 pour l’ouverture officielle des négociations sur le texte final de l’Accord de Partenariat Économique Renforcé. Un jalon décisif qui pourrait marquer un tournant dans les relations commerciales entre les deux pays voisins de la sous-région.