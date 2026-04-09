Bénin : mobilisation du collectif Minondou pour inciter à voter pour Wadagni

Un des principaux objectifs de cette campagne est d’augmenter le taux de participation lors du scrutin du 12 avril. Le collectif prévoit d’adopter des méthodes de persuasion ciblant les indécis, tout en appelant à une participation massive pour renforcer les voix en faveur de Wadagni.

Formé majoritairement de cadres issus de la Direction générale du Trésor public et de la Comptabilité publique, le collectif Minondou se consacre à la mobilisation citoyenne durant cette campagne électorale.

Pour atteindre ses ambitions, le collectif organise une caravane festive mêlant distribution de matériel de campagne tel que casquettes et affichettes, et interaction directe avec les citoyens.

« Le collectif Minondou invite la population à sortir massivement le 12 avril et à voter pour le duo Wadagni-Talata », est un des slogans véhiculés lors de cette caravane.

Avec un car-podium animé par des DJ et des danseuses, le collectif a injecté une ambiance festive dans ses activités, proposant des jeux et des récompenses tout en diffusant des messages incitant à voter. Ces messages ont été répétés au cours de plusieurs étapes de la campagne à Grand-Popo, Comè, Bopa, Houéyogbé, Athiémé et Lokossa.

Clément Yaovi Aziagnikouda a profité d’une opportunité lors d’un meeting à Athiémé pour réaffirmer l’importance de ces messages d’incitation au vote.