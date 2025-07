Bénin – Médias: radio Tokpa mise en demeure par la HAAC pour publicité médicale illicite

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a, par décision n°25-048 en date du 22 juillet 2025, mis en demeure la radio « Tokpa » de cesser immédiatement la diffusion de toute émission à caractère publicitaire relative à la promotion des produits pharmaceutiques, de la pharmacopée, des médicaments et autres produits de santé.

L’injonction concerne également les émissions faisant la promotion de pratiques médicales non conventionnelles, en particulier celles émanant de tradipraticiens. Il est notamment reproché à la station la diffusion de contenus vantant des traitements alternatifs aux maladies, des pratiques spirituelles de guérison et de délivrance, ainsi que des émissions à caractère ésotérique ou spiritualiste.

Dans le même acte réglementaire, la HAAC interdit formellement à trois figures du paysage des tradipraticiens béninois à savoir Dah Kpodégbé, Sèna Dédomè alias « Dah Adankanlin » et Dah Avivomansi Dègbo, d’intervenir sur les antennes de Radio Tokpa jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de régulation plus stricte des contenus sensibles liés à la santé et à la spiritualité diffusés dans l’espace audiovisuel béninois. Elle vise également à protéger les populations contre la désinformation et les dérives potentielles liées à certaines pratiques non médicalement validées.

Il faut aussi rappeler qu’il y a quelques jours, la HAAC a interdit toute publicité des produits pharmaceutiques de la pharmacopée sur les médias.