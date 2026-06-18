Bénin : l’immeuble d’un ancien député mis en vente aux enchères à partir de 400 millions FCFA

Un immeuble appartenant à l’ancien député Zéphirin Kindjanhoundé sera vendu aux enchères le 2 juillet prochain à Cotonou. La procédure, engagée à la demande de la BOA-Bénin, intervient dans le cadre d’un contentieux lié à un crédit bancaire resté impayé.

Le nom de Zéphirin Kindjanhoundé figure dans une procédure de vente aux enchères immobilière annoncée par le Tribunal de commerce de Cotonou. L’ancien député et acteur de la mouvance présidentielle est concerné par la mise en vente d’un immeuble situé à Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon une ordonnance rendue publique le 16 juin 2026, le bien sera proposé aux enchères avec une mise à prix de 400 millions de francs CFA. La vente est programmée pour le 2 juillet prochain devant le Tribunal de commerce de Cotonou.

Au cœur de cette affaire se trouve un crédit bancaire accordé à la société Algoaw SA. Pour garantir cette opération financière, l’immeuble avait été placé sous hypothèque au profit de la Banque of Africa (BOA-Bénin). Mais plusieurs années après l’échéance du remboursement, la créance n’aurait toujours pas été soldée.

Face à cette situation, la banque a engagé une procédure de recouvrement qui a finalement abouti à la saisie du bien immobilier. Les démarches entreprises depuis 2021 pour obtenir le paiement de la dette n’ont pas permis de trouver une issue favorable, ouvrant ainsi la voie à la vente judiciaire du domaine.

Le bien concerné est décrit comme une propriété de haut standing comprenant un bâtiment de type R+4, une guérite, un puits et une cour entièrement carrelée. Les potentiels acquéreurs devront toutefois remplir plusieurs conditions avant de participer aux enchères.

Ainsi, chaque candidat devra verser au préalable une consignation de 30 millions de francs CFA auprès du greffe du Tribunal de commerce. Les offres seront ensuite reçues par paliers minimums de 10 millions de francs CFA.

L’acquéreur retenu devra régler le montant principal de l’adjudication dans un délai maximal de vingt jours après la vente, en plus des différents frais liés à la procédure judiciaire.