Bénin – Ligue 1: SOBEMAP prend les commandes, le point de la 13è journée

Victorieuse chez les Buffles, l’AS SOBEMAP s’empare de la tête du championnat à l’issue d’une 13e journée intense, ternie par l’arrêt prématuré du match Dadjè–Hodio.

La 13e journée de la Ligue 1 béninoise a livré mardi son verdict, avec de surprises et d’incidents marquants. En tête d’affiche, l’AS SOBEMAP a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse des Buffles de Parakou (1-0), un succès précieux qui permet au club portuaire de s’emparer seul du fauteuil de leader avec 28 points. Derrière, la lutte pour le podium reste intense : Loto-Popo a assuré l’essentiel face aux Dragons (2-1), tandis que Coton FC a été tenu en échec par Bani Gansè (1-1).

La journée a toutefois été marquée par le triste épisode d’Aplahoué, où la rencontre entre Dadjè et Hodio a été arrêtée à la 78e minute. Largement mené (0-4), le champion en titre s’est retrouvé avec seulement six joueurs sur la pelouse, ne remplissant plus les conditions réglementaires pour poursuivre le match, après plusieurs défections au cours de la rencontre.

En bas de tableau, la situation reste préoccupante pour Ayéma, l’ASVO et Dadjè, englués dans la zone rouge. À l’inverse, ASPAC et AS Cotonou continuent leur remontée, confirmant que le championnat reste plus disputé que jamais.

Le classement après la 13è journée:

1er AS SOBEMAP FC – 28 pts (+11)

2e Buffles FC – 27 pts (+08)

3e Loto-Popo FC – 24 pts (+07)

4e Coton FC – 24 pts (+05)

5e ASPAC FC – 23 pts (+11)

6e Dynamo d’Abomey – 21 pts (+03)

7e AS Cotonou – 21 pts (+02)

8e Damissa FC – 20 pts (+02)

9e Hodio FC – 18 pts (+00)

10e Espoir FC – 17 pts (-03)

11e Dragons FC – 15 pts (-04)

12e JS Pobè FC – 12 pts (-04)

13e Ayéma FC – 11 pts (-04)

14e USS-Kraké – 10 pts (-05)

15e US Cavaliers – 10 pts (-06)

16e ASVO FC – 10 pts (-08)

17e Dadjè – 10 pts (-09)

18e Bani Gansè – 08 pts (-06)