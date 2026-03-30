Bénin – Ligue 1: Ayéma frappe fort, Coton FC toujours leader, le point de la 22è journée
Marquée par une démonstration offensive d’Ayéma et plusieurs matchs accrochés en tête, la 22e journée de la Ligue 1 béninoise resserre encore la course au titre, avec Coton FC qui conserve de justesse les commandes devant Buffles et SOBEMAP.
SOMMAIRE
La 22e journée de la Ligue 1 béninoise a livré son lot de surprises et de confirmations, avec un classement toujours aussi serré en tête et une lutte acharnée pour le maintien. Le leader Coton FC a été tenu en échec par Damissa FC (0-0), un résultat qui relance totalement la course au titre. Derrière, les Buffles FC n’en ont pas profité, également accrochés par Cavaliers FC (0-0).
Dans le même temps, Dragons FC a signé une précieuse victoire face à ASPAC FC (3-2), tandis que Ayéma FC a réalisé la démonstration de la journée en corrigeant Dadjè FC (7-0), un succès qui pourrait peser dans la lutte pour le maintien. Dimanche, Hodio FC a créé la surprise en s’imposant face à AS Cotonou (1-0), pendant que Loto-Popo FC s’est relancé en dominant USS-Kraké (2-0). Plusieurs rencontres se sont soldées par des matchs nuls, notamment Dynamo d’Abomey contre Bani Gansè (0-0) et SOBEMAP FC face à JS Pobè FC (0-0).
Au classement, Coton FC conserve la tête avec 42 points, talonné par Buffles FC (41 pts) et SOBEMAP FC (41 pts). Loto-Popo (40 pts) reste en embuscade, tandis que la bataille fait rage dans le ventre mou. En bas de tableau, la situation devient critique pour USS-Kraké, Cavaliers et Dadjè, toujours englués dans la zone rouge.
Le classement après la 22è journée:
1er : Coton FC — 42 pts (+15)
2e : Buffles FC — 41 pts (+13)
3e : AS SOBEMAP FC — 41 pts (+11)
4e : Loto-Popo FC — 40 pts (+11)
5e : AS Cotonou — 37 pts (+8)
6e : ASPAC FC — 36 pts (+13)
7e : Damissa FC — 33 pts (+5)
8e : Dynamo d’Abomey — 30 pts (0)
9e : Dragons FC — 30 pts (-3)
10e : Espoir FC — 28 pts (-5)
11e : Hodio FC — 27 pts (-1)
12e : ASVO FC — 27 pts (-3)
13e : Ayéma FC — 21 pts (-3)
14e : Bani Gansè — 20 pts (-5)
15e : JS Pobè FC — 20 pts (-6)
16e : USS-Kraké — 19 pts (-8)
17e : US Cavaliers — 14 pts (-14)
18e : Dadjè — 14 pts (-28)
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