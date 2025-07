Bénin: l’examen national de licence aura lieu le 18 août

Les épreuves écrites de l’examen national de Licence, session unique de 2025, se dérouleront du lundi 18 août au samedi 13 septembre sur toute l’étendue du territoire national.

Le calendrier a été fixé par un arrêté interministériel en date du jeudi 27 mars 2025. Les ministres en charge des enseignements maternel et primaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la ministre intérimaire des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ont conjointement signé l’arrêté qui encadre l’organisation de ces examens.

Les examens de Master, quant à eux, sont prévus du lundi 22 septembre au mercredi 15 octobre 2025. Les étudiants inscrits en année de Licence et de Master dans les établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) sont ainsi fixés sur les dates officielles de composition. Cette session constitue une étape cruciale pour l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État béninois.

Depuis la réforme engagée en 2017, les examens nationaux de Licence et de Master sont devenus obligatoires pour les apprenants issus des universités privées. Cette réforme met fin au système de cosignature des diplômes, qui prévalait auparavant. Jusque-là, les diplômes délivrés par les EPES étaient cosignés par les établissements eux-mêmes et par l’État béninois.

L’instauration des examens nationaux vise à harmoniser les niveaux de qualification et à garantir une meilleure qualité des diplômes délivrés dans le système privé.

Communiqué