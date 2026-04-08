Bénin : l’ex cardinal, Césaire Agossa se retire de l’église La Mission de Banamè

Des informations rendues publiques le 8 avril 2026 font état d’un éloignement de Césaire Agossa à l’égard de La Mission de Banamè, congrégation dont il fut cardinal.

Jusqu’à son retrait, Agossa exerçait la fonction de responsable de la communication au sein de cette mouvance religieuse placée sous la direction de Vicentia Tchranvou-Kinni, fréquemment désignée sous le nom de « Daagbo » par les fidèles.

La nouvelle de son départ a d’abord circulé sur les réseaux sociaux à travers plusieurs publications. Selon une source proche du dossier, l’ancien religieux ne souhaite pas commenter publiquement sa décision.

Avant son engagement au sein de la congrégation, Césaire Agossa s’était fait connaître comme journaliste et promoteur de la Radio Trait d’Union à Bohicon, et avait créé plusieurs établissements scolaires privés.

La Mission de Banamè : origines et implantation

Créée en 2009, La Mission de Banamè défend la conviction que Dieu s’est manifesté de nouveau en s’incarnant dans le corps d’une jeune femme nommée Parfaite Tchranvou-Kinni. Implantée dans la région d’Agonlin, dans le département du Zou, au sud du Bénin, l’organisation rassemble de nombreux fidèles, appelés Daagbovi, qui adhèrent aux messages portés par « Daagbo »