Bénin: les nominations du conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 22 octobre 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice Talon, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Les nominations ci après ont été prononcées:

Sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations ci-après ont été prononcées :

  • Conseiller Technique à la Prévoyance sociale : Monsieur Yémalin Rémi GLODJINON
  • Directeur départemental du Travail et de la Fonction publique de l’Ouémé : Monsieur Valéry James AMOUSSOU
  • Directrice départementale du Travail et de la Fonction publique de la Donga : Madame Espérance G. TCHENAH MAMAM. 
