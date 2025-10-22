Bénin: les nominations du conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 22 octobre 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice Talon, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Les nominations ci après ont été prononcées:



Talon Patrice,@: Présidence Bénin