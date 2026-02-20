Bénin: les maires sortants conservent provisoirement leurs véhicules de fonction

Dans le cadre de la transition entre les anciennes et les nouvelles équipes communales, les maires sortants non reconduits à l’issue des dernières élections locales ont été autorisés à conserver, à titre provisoire, leurs véhicules de fonction.

La mesure vise à garantir une continuité administrative minimale dans l’attente de la mise en place effective des nouveaux exécutifs communaux.

Selon les informations, cette autorisation temporaire concerne exclusivement les véhicules de service affectés aux anciens maires et s’inscrit dans une logique de gestion pragmatique de la période transitoire.

Il s’agit notamment d’éviter toute rupture dans les activités résiduelles liées à la passation de charges, à la clôture de certains dossiers administratifs ou à la remise formelle des attributs de fonction aux nouveaux élus.

Toutefois, cette disposition ne constitue ni un avantage définitif ni une cession de biens publics. Les autorités rappellent que les véhicules demeurent la propriété des communes et devront être restitués dès l’achèvement du processus d’installation des nouveaux maires et de leurs équipes.

Des instructions précises encadrent cette phase transitoire afin de prévenir tout usage abusif ou prolongé du matériel roulant communal.

Cette décision s’inscrit dans la dynamique globale de la réforme de la décentralisation au Bénin, qui met l’accent sur l’ordre institutionnel, la responsabilité dans la gestion des biens publics et la continuité de l’action administrative. Elle traduit également la volonté des autorités de privilégier une transition apaisée entre les mandatures, dans un contexte de renouvellement important des exécutifs locaux.