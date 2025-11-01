Bénin: Les Démocrates réaffirment leur unité malgré les démissions et se désolidarisent du projet de révision constitutionnelle

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) tente de reprendre la main après la vague de démissions enregistrée au sein de son groupe parlementaire.

La suite après la publicité

Dans une déclaration faite ce samedi 1er novembre 2025, le responsable à la communication du parti, Guy Mitokpè, a partagé avec les militants et l’opinion publique les échanges qu’il a eus avec le président du parti, Boni Yayi.

Selon lui, l’ancien chef de l’État tient à rassurer la base : Les Démocrates traversent certes une période difficile, mais ne sont nullement en crise. « Le parti reste debout et fidèle à ses idéaux », aurait affirmé Boni Yayi, appelant les militants à la sérénité et à la constance.

La suite après la publicité

Face aux arguments avancés par les cinq députés démissionnaires, le parti balaie d’un revers de main toute tentative de justification. Les Démocrates estiment que ces départs relèvent avant tout « d’ambitions personnelles démesurées et d’un manque de principes solides ».

Guy Mitokpè a également abordé le projet de révision constitutionnelle récemment introduit à l’Assemblée nationale. Le parti, affirme-t-il, s’en désolidarise totalement. « Cette proposition ne reflète ni les aspirations profondes du peuple béninois ni les exigences de la démocratie pluraliste », a-t-il déclaré.

Dans sa communication, le responsable à la communication a exhorté les militants et sympathisants à ne pas céder au découragement. Les Démocrates, dit-il, « ne disparaîtront pas ». Le parti entend surmonter ses épreuves et poursuivre son combat pour la justice, la liberté et la démocratie.

Guy Mitokpè a par ailleurs invité les membres du parti à rester inébranlables, même face à d’éventuelles autres démissions de hauts responsables. Pour lui, Les Démocrates doivent se recentrer sur leurs valeurs fondatrices et continuer à incarner l’espoir d’une alternance démocratique crédible au Bénin.