Bénin: Les démocrates en conférence de presse ce vendredi

Les responsables du parti Les Démocrates seront face à la presse ce vendredi 5 septembre 2025. L’information émane du responsable à la communication du parti.

Cette sortie médiatique du parti La flamme allumée se tiendra au siège du parti au quartier Fifadji dans le 9ᵉ arrondissement de Cotonou.

Cette conférence de presse intervient dans un contexte où la mouvance a officiellement choisi son candidat pour les élections présidentielles de 2026. Les ragards sont donc désormais tournés vers l’opposition d’autant plus que depuis quelques jours, la mouvance tient au défi l’opposition de trouver un candidat qui égale le sien.

Rien a filtré pour le moment sur les raisons de cette sortie médiatique. Dans une récente intervention, l’ancien député Guy Mitokpè affirmait que rien ne pressait l’opposition dans le choix de son duo candidats et que tout se ferait étape par étape. Le cap de la sécurisation des formulaires de candidature ayant été franchi, Les Démocrates peuvent créer la surprise en officialisant leur duo candidats. En tout cas, les heures à venir nous édifieront.

