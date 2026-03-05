Accueil Culture Bénin: les artistes et professionnels de la culture désormais dotés d’un statut

Le gouvernement béninois a franchi une étape importante dans l’organisation du secteur culturel. Réuni en Conseil des ministres, il a adopté un décret instituant un statut juridique, social et économique au profit des artistes et des professionnels de la culture.



Cette décision vise à combler un vide longtemps souligné par les acteurs du secteur. Malgré les investissements engagés ces dernières années dans les infrastructures culturelles et les mécanismes d’appui à la création, la situation des artistes restait marquée par une absence de cadre structuré pour l’exercice de leurs activités.



Le texte adopté définit désormais les droits fondamentaux des artistes et encadre les relations professionnelles dans ce domaine. Il précise notamment les conditions d’accès aux métiers artistiques, les modalités de collaboration professionnelle ainsi que les dispositifs de soutien pouvant être mobilisés par l’État au profit des créateurs et des opérateurs culturels.



Les autorités entendent, à travers cette réforme, renforcer l’environnement juridique du secteur et favoriser la professionnalisation des acteurs culturels. L’objectif affiché est aussi de stimuler l’essor des industries culturelles et créatives, perçues comme un levier de création de richesses et d’emplois.



Le secteur culturel béninois représente en effet un potentiel économique non négligeable. Des analyses récentes estiment que les industries culturelles et créatives pèsent plusieurs centaines de millions de dollars dans l’économie nationale, confirmant leur rôle croissant dans le développement du pays.



Avec l’adoption de ce statut, les autorités ambitionnent d’offrir aux artistes un cadre plus sécurisé pour exercer leur métier et participer pleinement au rayonnement culturel du Bénin.