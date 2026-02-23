Bénin

Bénin: le tiktokeur Alain Kenneth interpellé par les éléments du commissariat de Godomey

Le dossier suscite une vive effervescence sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Le tiktokeur Alain Kenneth a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi par les éléments du Commissariat de Godomey.

Selon des informations de Peacefm, l’influenceur ferait l’objet d’une plainte liée à des faits présumés de harcèlement par voie électronique.

À ce stade, les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur les circonstances exactes de l’interpellation ni sur la qualification juridique définitive des faits reprochés.
L’enquête est en cours et devrait permettre d’établir les responsabilités éventuelles.

En attendant, l’affaire continue d’alimenter les débats et spéculations sur les plateformes numériques.

