Bénin: le journaliste Hugues Sossoukpè placé sous mandat de dépôt après son audition

Le journaliste et web activiste béninois Hugues Comlan Sossoukpè a été officiellement placé sous mandat de dépôt ce lundi 14 juillet 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Sa détention est intervenue à l’issue de son audition devant la commission des libertés et de la détention, puis devant la commission d’instruction.

Arrêté en Côte d’Ivoire et transféré au Bénin, Sossoukpè est poursuivi pour des faits d’incitation à la haine, d’harcèlement par voie électronique, apologie du terrorisme…

Mais ses avocats dénoncent une procédure entachée d’irrégularités. Selon eux, leur client bénéficie d’un statut de protégé international, ce qui rendrait son arrestation et son transfert « illégaux » au regard du droit international.

Plusieurs organisations, dont Reporters sans frontières (RSF), ont condamné fermement cette arrestation, exigeant sa libération immédiate et dénonçant la complicité présumée des autorités ivoiriennes.

Rappel des faits

Hugues Comlan Sossoukpè a été interpellé début juillet à Abidjan, où il séjournait dans le cadre d’une mission professionnelle. Selon ses avocats, il a été extradé vers le Bénin en dehors de toute procédure judiciaire régulière.

Il avait été présenté une première fois au procureur spécial de la CRIET le 11 juillet avant d’être conduit en détention provisoire à la prison civile de Ouidah.

Ce 14 juillet, sa comparution devant les deux commissions compétentes s’est soldée par le placement officiel en détention préventive, en attendant les suites de la procédure.