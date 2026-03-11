Bénin: le gouvernement annonce la requalification urbaine du parcours rituel de la Gaani à Nikki

Célébration à la fois culturelle et cultuelle, la Gaani de Nikki s’inscrit depuis des siècles au cœur de l’histoire de l’Empire Baatonou. Elle figure aujourd’hui parmi les expressions les plus emblématiques du patrimoine immatériel du Bénin, tant par sa portée symbolique que par sa forte mobilisation communautaire.

La construction du nouveau palais royal entraîne une réorganisation du parcours rituel traditionnel. Celui-ci, initialement structuré autour de sept stations sacrées, intègre désormais une huitième étape, impliquant une adaptation en profondeur de son tracé et de ses aménagements.

La mission engagée par le gouvernement porte ainsi sur la requalification urbaine des stations et de l’itinéraire du rituel. L’objectif est de préserver la cohérence culturelle de la Gaani, d’améliorer les conditions de sécurité des participants et de renforcer la valorisation de l’événement, notamment sous l’angle touristique.

Les ministres compétents ont, à cet effet, été instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la bonne exécution des travaux et la livraison des ouvrages dans les délais impartis.