Bénin: le duo Wadagni-Talata lance officiellement sa campagne électorale à Kandi

Le duo candidat composé de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, va lancer vendredi 27 mars sa campagne électorale dans la ville de Kandi, située dans le département de l’Alibori.

L’événement marque le début effectif de la course vers le scrutin, dont la période officielle s’étend du 27 mars au 10 avril selon le calendrier de la Commission électorale nationale autonome.



Le lancement, qui se tient également à Malanville et Karimama dans la première circonscription électorale, est coordonné par Bio Guéra Sacca Kina, responsable de la circonscription, avec le concours des leaders politiques et des structures de la mouvance.

Cette étape intervient après la publication récente du projet de société du duo, intitulé « Plus loin, Ensemble », présenté aux populations quelques jours auparavant.



La cérémonie de lancement de la compétition électorale par le camp de la mouvance va rassembler responsables de partis politiques, cadres administratifs et sympathisants, dans un contexte où la campagne électorale prend progressivement de l’ampleur à l’échelle nationale.

L’objectif affiché est de mobiliser l’électorat rural et de consolider l’ancrage territorial du ticket Wadagni-Talata, dans un pays où le scrutin s’annonce comme une transition importante après la fin du deuxième mandat du président Patrice Talon.

Le lancement à Kandi montre que la campagne entre désormais dans une phase active, avec des actions de communication et de mobilisation des bases avant l’échéance d’avril.