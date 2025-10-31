Bénin: le député Michel Sodjinou quitte le groupe parlementaire « Les Démocrates »

Coup de tonnerre à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale à Porto-Novo. Le député Michel Sodjinou, élu dans la 19e circonscription électorale, a officiellement quitté le groupe parlementaire Les Démocrates, principale formation de l’opposition.

Cette rupture, qui couvait depuis plusieurs semaines, intervient dans un contexte déjà tendu pour le parti de Boni Yayi.

Michel Sodjinou, dont le retrait du parrainage avait contribué à la disqualification du parti pour la présidentielle du 12 avril 2026, prend ainsi un virage politique assumé. Il est suivi de 5 autres députés.

Les démissionnaires se sont aussitôt constitués en non-inscrits. Il s’agit de François Sodjinou, Chantal Adjovi, Joël Godonou, Leansou do Regi, Denise Hounmenou et Constant Nahum. Ce départ en bloc intervient quelques jours seulement après la disqualification du duo présidentiel du principal parti d’opposition pour le scrutin du 12 avril 2026.

Une recomposition discrète mais lourde de conséquences, qui pourrait rebattre les cartes de l’opposition parlementaire à quelques mois de la fin du mandat.