Bénin: le Conseil national de l’éducation veut intégrer le numérique et l’IA dans l’enseignement

Le Conseil national de l’éducation (CNE) a annoncé, à l’issue de son Assemblée consultative 2025, son ambition d’introduire le numérique, y compris l’intelligence artificielle, dans le système éducatif béninois. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’enseignement et de renforcer les compétences des enseignants.

Parmi les recommandations prioritaires formulées, figurent la formation des enseignants aux outils numériques, l’amélioration de l’accessibilité aux technologies éducatives, l’intégration du numérique dans l’évaluation des apprentissages et l’introduction de modules dédiés dans les programmes des écoles de formation initiale.

Le CNE préconise également la sensibilisation des parents à l’usage de l’IA dans le suivi éducatif. Outre ces recommandations, celles de l’Assemblée consultative de 2024 ont été reconduites. Il s’agit notamment de l’élaboration d’un programme d’enseignement d’hygiène numérique au profit des apprenants, la mise en place d’un système intégré et inclusif des plateformes numériques des 3 ordres de l’enseignement.

Il a été retenu que les trois ministères en charge de l’éducation nationale avec l’assistance du conseil national de l’éducation veillent à la mise en œuvre de ces différentes recommandations.

Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie à long terme visant à moderniser le système éducatif national et à préparer les élèves aux enjeux de l’ère numérique