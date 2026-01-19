Bénin: lancement officiel du mouvement Convergence Wadagni 2026

Le mouvement Convergence Wadagni 2026 a été officiellement lancé ce dimanche 18 janvier 2026. Une cérémonie fondatrice au cours de laquelle, les initiateurs ont clarifié leur démarche, leur vision et leur engagement en faveur de Romuald Wadagni, candidat à la présidentielle de 2026.

C’est Angelo Wadaï, président du mouvement Convergences Romuald Wadagni 2026 qui a donné le ton. « Nous sommes réunis aujourd’hui pour poser un acte majeur, un acte de responsabilité et d’engagement », a-t-il déclaré devant les militants et invités. Il a rappelé que le mouvement est placé sous un idéal fédérateur : « Unis pour un Bénin fort ».

Pour le président du mouvement, l’engagement en faveur de Romuald Wadagni repose sur une conviction profonde. « L’avenir ambitieux du Bénin a besoin de sérieux, de compétence et de méthode », a-t-il affirmé.

Insistant sur la nature citoyenne de l’initiative, Angelo Wadaï a précisé que le mouvement Wadagni 2026 est composé des citoyens et des citoyennes béninois, issus de toutes les générations et de tous les horizons, unis par une même volonté, celle de contribuer de manière constructive à l’avenir du Bénin dans le respect des lois, des institutions républicaines et de la paix sociale.

Il a souligné que le soutien à Romuald Wadagni repose sur « des faits concrets et des conditions solides », « une gouvernance rigoureuse, une maîtrise éprouvée des enjeux économiques, une vision de long terme et un leadership discret, mais résolument orienté vers l’efficacité et les résultats ».

Clarifier le cadre et l’esprit du mouvement

Tony Topanou, porte-parole et responsable à la communication du mouvement, a pris la parole pour apporter des précisions essentielles. « Je tiens à apporter une information. Ce mouvement a été organisé sous la haute présidence du patriarche Karim Urbain Elisio da Silva », a-t-il déclaré. Selon lui, ce dernier, empêché, s’est fait représenter par son fils.

Tony Topanou a ensuite rappelé l’esprit dans lequel est né le mouvement. « Dans un monde marqué par l’instabilité et au sein d’une sous-région confrontée à de multiples défis, le Bénin progresse, mais simplement progresser ne suffit plus. L’enjeu, c’est désormais avancer avec méthode, lucidité et surtout une vision », explique t-il.

Il a tenu à dissiper toute confusion sur la nature de la rencontre. « Je tiens à préciser avec clarté et solennité que le rassemblement de ce jour n’est pas un meeting de campagne. Il s’agit simplement d’un acte fondateur destiné à porter sur les fonds baptismaux le mouvement Convergence Wadagni 2026 », a clarifié le porte-parole.

Un soutien assumé à Romuald Wadagni

Le porte-parole a ensuite assumé clairement le choix du mouvement. « Ce choix repose sur une conviction simple mais essentielle, la compétence au service de l’intérêt général », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « Romuald Wadagni n’est pas un homme de slogans. C’est un homme de défis, un homme de résultats, un homme de méthodes ».

Selon lui, cette option s’inscrit dans la continuité des réformes engagées sous le président Patrice Talon. « Sous l’impulsion du président Patrice Talon, notre pays a retrouvé crédibilité, respect et fierté. Nous avons tourné le dos à l’image d’un Bénin sous perfusion permanente », a-t-il souligné.

La vision portée par le mouvement a été clairement énoncée: « Une économie forte, créatrice d’emplois durables. Une jeunesse formée, productive et confiante. Des femmes autonomes, pleinement actrices du développement. Un État responsable, géré avec transparence et équité. Et un Bénin respecté, ouvert au monde et fidèle à ses valeurs ».

Mobilisation territoriale et enjeu de participation

À l’échelle locale, Eder Wilfried Djido, responsable de la cellule de Lokossa, a assuré que la dynamique est déjà enclenchée. « La cellule de Lokossa est une équipe restructurée, dynamique et résolument mobilisée », a-t-il déclaré. Dans son discours, il a appelé à « sensibiliser, expliquer et mobiliser dans le respect et la paix ».

La question de la participation électorale a été au cœur de l’intervention de Joel Emric Allagbé, coordonnateur national du Fan Club Romuald Wadagni. Il a mis l’accent sur les primo-votants. « Ceux-là qui viennent d’avoir l’âge de voter, ils ne savent pas qu’ils doivent aller voter », a-t-il regretté. C’est pourquoi, il invite à une sensibilisation massive dans les écoles et universités.

Dans le même esprit de coalition, Soulemane Naimi, représentant du mouvement Les Amis de ROW, a salué l’entrée de Convergence Wadagni 2026 « dans la cour des grands ». Il est également revenu sur la nécessité de relever le faible taux de participation.

La cérémonie a été clôturée par l’intervention de Tatiana Wadagni, membre du bureau du mouvement. « Notre mouvement est et restera citoyen, pacifique et fermement attaché au respect des lois et des institutions de la République », a-t-elle déclaré. Elle appelle tous les béninois à « rejeter sans ambiguïté la violence et la désinformation ».

Au terme de cette cérémonie, Convergence Wadagni 2026 s’est présentée comme un cadre de mobilisation citoyenne structuré, misant sur la compétence et la stabilité pour l’avenir du Bénin, avec un message central : le choix du sérieux pour un Bénin fort.