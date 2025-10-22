Bénin: lancement ce mercredi des inscriptions à titre payant dans les EPES

Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce l’ouverture, à compter du mercredi 22 octobre 2025, de la phase d’inscription à titre payant pour les bacheliers souhaitant intégrer les établissements privés d’enseignement supérieur (EPES).

Cette mesure s’adresse aux nouveaux bacheliers non sélectionnés dans le système d’affectation classique.

Selon le communiqué du ministère, les candidats intéressés devront respecter les démarches prévues par les EPES concernés pour constituer leur dossier de manière régulière.

Cette alternative intervient dans un contexte où l’offre publique est soumise à des quotas de bourses et à des capacités limitées. Plusieurs années auparavant, le ministère avait déjà ouvert des voies d’admission à titre payant dans les universités publiques pour les candidats non retenus dans le système de classement boursier.

L’initiative permet à un plus grand nombre de jeunes d’accéder à l’enseignement supérieur, tout en rationalisant le système pour mieux servir les étudiants dans l’ensemble du pays.