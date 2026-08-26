Parakou: visite surprise du président Romuald Wadagni aux urgences du CHD du Borgou

​Dans le cadre de ses déplacements de terrain, le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, a effectué une visite inopinée au service des urgences du Centre hospitalier départemental (CHD) du Borgou, à Parakou.

Cette immersion sans préavis a permis au président de la République d’échanger directement avec le personnel soignant, les usagers et les patients admis au sein de cette unité sensible.

​Dans les couloirs du service des urgences, la présence du chef de l’État a suscité une vive émotion auprès des malades et de leurs proches. Venue aux urgences au chevet de son enfant fiévreux, une mère de famille a témoigné de son étonnement et de sa gratitude : « Je n’aurais jamais imaginé voir le président venir auprès de mon enfant pour lui demander comment il se sentait. Il a pris de nos nouvelles avec beaucoup d’attention », a-t-elle confié selon des propos rapportés par Fraternité fm.

​Un autre patient, admis plus tôt dans la soirée, a salué une démarche réconfortante qui redonne du courage aux personnes hospitalisées. « Lorsqu’il s’est arrêté près de mon lit et m’a parlé, cela m’a beaucoup touché », a-t-il affirmé, soulignant le caractère inédit de cet échange direct avec la première autorité de l’État.

​Constat de terrain et soutien au corps médical

​Au-delà du soutien moral apporté aux malades, cette visite impromptue visait à évaluer sans filtre le fonctionnement effectif des services de santé d’urgence et à mesurer les réalités quotidiennes des équipes médicales.

En s’affranchissant des protocoles administratifs habituels, le président Romuald Wadagni a pu prendre la mesure des défis logistiques et structurels auxquels fait face le personnel du CHD de Parakou.

​Pour les agents de santé mobilisés au quotidien, cette prise de contact directe est perçue comme une marque de reconnaissance envers leur engagement professionnel. En clôturant sa tournée de travail par cette étape au CHD de Parakou, le chef de l’État entend réaffirmer la volonté du gouvernement de rapprocher l’action publique des besoins fondamentaux des populations et des professionnels de santé.