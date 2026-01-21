La suite après la publicité
Bénin

Bénin: la HAAC restreint l’accès aux marchés de publicité aux seuls médias légaux

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rappelé fermement, dans un communiqué rendu public récemment, que seuls les médias disposant d’une existence légale reconnue peuvent bénéficier de marchés publics de publicité, de communication institutionnelle ou de partenariats financés sur fonds publics.

Edouard Loko, président de la HAAC
Selon l’instance de régulation des médias, la légalité d’un organe de presse s’apprécie à partir de critères précis, notamment l’obtention d’une autorisation ou d’une déclaration délivrée par la HAAC et l’inscription effective sur la liste officielle des médias reconnus en activité sur le territoire béninois.

Le communiqué s’adresse tant aux institutions publiques qu’aux établissements et entreprises utilisant des fonds publics, ainsi qu’aux annonceurs privés impliqués dans la dépense de ressources publiques.

La HAAC met en garde contre tout financement ou contractualisation avec des médias non autorisés, estimant que de telles pratiques seraient contraires aux lois et règlements en vigueur en matière de gestion des deniers publics.

Dans ce cadre, la HAAC invite notamment les ordonnateurs de crédits et responsables financiers à vérifier scrupuleusement le statut légal des médias avant toute attribution de marchés. La liste des médias reconnus est accessible sur le site officiel de l’institution, précise le communiqué.

Cette décision s’inscrit dans la politique de régulation de la HAAC visant à renforcer la transparence et l’encadrement du secteur médiatique national, tout en assurant le respect des normes légales en vigueur.

