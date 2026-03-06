Bénin: la démission de Boni Yayi rejetée par la coordination nationale du parti LD

Au Bénin, la démission de l’ancien président Thomas Boni Yayi de la tête du parti Les Démocrates n’a pas été acceptée par les instances dirigeantes de la formation politique.

Réunis ce vendredi 6 mars 2026 à Cotonou, les responsables du parti ont décidé de rejeter cette démission.

L’information a été rendue publique par le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpè.

Selon ses explications, la Coordination nationale des Démocrates a examiné la situation avant de se prononcer contre le départ de l’ancien chef de l’État de la direction du parti.

Cette décision intervient au terme de plusieurs échanges engagés au sein de la formation politique depuis l’annonce de la démission de Boni Yayi. Les responsables du parti semblent ainsi privilégier le maintien de l’ancien président à la tête des Démocrates dans un contexte politique marqué par des réajustements internes.