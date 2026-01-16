Bénin : Kokou Brice Alowanou officiellement élevé au rang d’inspecteur général de deuxième classe

Le Directeur général de la police républicaine, Kokou Brice Alowanou, a officiellement porté ses galons d’inspecteur général de police de deuxième classe, ce vendredi 16 janvier 2026. Une cérémonie solennelle, présidée par le ministre de l’Intérieur Alassane Séïdou, marquant une nouvelle étape dans la carrière du patron de la police béninoise.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Directeur général de la police républicaine (DGPR), Kokou Brice Alowanou, a désormais les galons correspondant à sa nouvelle distinction. La cérémonie officielle de port de galons s’est déroulée ce vendredi 16 janvier 2026, une date chargée de symbole dans l’histoire du Bénin. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séïdou, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’institutions de la République, du haut commandement militaire ainsi que de nombreux invités.

Nommé inspecteur général de police de deuxième classe par décret présidentiel n°2025-965 du 26 décembre 2025, Kokou Brice Alowanou était jusque-là Contrôleur général de police. À travers cette cérémonie, il a officiellement reçu les attributs de son nouveau grade.

En remettant les galons au DGPR, le ministre Alassane Séïdou a tenu à saluer le parcours professionnel du récipiendaire. Il a mis en avant une carrière marquée par la rigueur, la loyauté et le sens du devoir, aussi bien au sein de l’ancienne Police nationale que de l’actuelle Police républicaine.

Entré dans la Police nationale en 1995, Brice Kokou Alowanou a servi dans plusieurs unités stratégiques. Il est notamment passé par l’ex-Compagnie républicaine de sécurité (CRS), les renseignements généraux et la surveillance du territoire, la Brigade économique et financière, la Direction centrale de la police judiciaire, ainsi que l’unité mixte de contrôle des conteneurs. En février 2025, il a été nommé Directeur général de la police républicaine en Conseil des ministres, succédant à l’inspecteur général de police de première classe Soumaila Alabi Yaya.

Cette cérémonie vient ainsi consacrer un long parcours au service de la sécurité publique et renforcer la légitimité du premier responsable de la Police républicaine dans l’exercice de ses fonctions. républicaine : Brice Alowanou officiellement élevé au rang d’inspecteur général