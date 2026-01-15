Bénin–Inde: Olushegun Bakari reçoit les lettres de créance d’un nouvel ambassadeur

Les relations entre le Bénin et l’Inde franchissent une nouvelle étape. Nommé en octobre 2025, S.E.M. Abhishek Singh, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Inde près la République du Bénin, a officiellement entamé sa mission le mercredi 14 janvier 2026.

Il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, conformément au protocole diplomatique.

Cet acte formel consacre le début de sa représentation sur le territoire béninois. Il intervient dans un contexte de rapprochement économique marqué entre les deux pays, l’Inde s’étant imposée en 2025 comme premier partenaire commercial du Bénin.

Diplomate de carrière issu de la promotion 2003 de l’Indian Foreign Service, Abhishek Singh apporte une expérience reconnue des négociations internationales.

Avant sa prise de fonction à Abuja, avec compétence sur le Bénin, il occupait le poste de « sous-Sherpa » pour le G20, au cœur des préparatifs des sommets et des discussions multilatérales de haut niveau.

Formé en sciences politiques et en gestion des ressources humaines, il entend orienter son mandat vers des résultats économiques et technologiques concrets.

À l’issue de la cérémonie, les deux parties ont tenu une séance de travail élargie aux délégations. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de la diplomatie d’action prônée par les autorités béninoises.

Les priorités dégagées concernent notamment la transformation agro-industrielle, avec un accent sur le coton et la noix de cajou au sein de la GDIZ, le développement des technologies et de la formation professionnelle, ainsi que le secteur de la santé, en particulier l’accès aux médicaments.

Cette prise de fonction s’inscrit dans un renforcement plus large de l’architecture diplomatique entre Cotonou et New Delhi. Elle prolonge la relance de la présence béninoise en Inde, engagée en février 2025 avec la nomination de M. Erick Jean-Marie Zinsou comme ambassadeur du Bénin.

Compétent également sur le Nigeria et l’espace CEDEAO, Abhishek Singh dispose d’un positionnement stratégique pour faire du Bénin un point d’ancrage des partenariats indiens en Afrique de l’Ouest. La remise officielle de ses lettres de créance au président Patrice Talon viendra prochainement parachever son installation.