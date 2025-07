Bénin: il utilise pour la dot de sa fiancée, l’argent reçu frauduleusement par mobile money et se retrouve en prison

Le projet de mariage d’un jeune homme, membre d’une église évangélique, a été brusquement interrompu par une affaire d’escroquerie qui l’a conduit devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Selon les éléments présentés par le ministère public, l’individu mis en cause aurait frauduleusement reçu de l’argent appartenant à son ex tuteur en se faisant passer pour pour son comptable. Profitant d’une ressemblance de noms, il a convaincu sa victime de lui transférer une somme de 1 300 000 francs CFA via l’application de transfert électronique Momo.

Après réception de l’argent, l’accusé aurait coupé tout contact, ignorant appels et messages, malgré les multiples tentatives de la victime pour récupérer son argent.

L’enquête révèle que le mis en cause n’a jamais manifesté la volonté de rembourser, malgré les démarches pacifiques entamées par sa victime. Ce n’est qu’après son interpellation par la Police républicaine qu’il a été présenté devant le parquet spécial de la CRIET, puis placé en détention provisoire.

Devant le juge, l’accusé affirme avoir aussitôt utilisé l’argent pour la dot de sa fiancée. Dans sa réquisition, le ministère public demande de maintenir le mis en cause dans les liens d’’escroquerie par voie électronique et de le condamner à 4 ans de prison et à 2 millions d’amende. La décision du juge est attendue.