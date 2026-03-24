Bénin: Éric Houndété justifie pourquoi il demeure le président par intérim du parti LD

Le vice-président du parti Les Démocrates, Éric Houndété, ne reconnaît pas l’élection de Nourénou Atchadé comme nouveau président du parti. Dans une déclaration faite aux médias, il a tenu à apporter sa version des faits et à revenir en détail sur le déroulement du Conseil national au cours duquel cette désignation aurait été actée.

Selon Éric Houndété, le conseil national a été marquée par des tensions internes, avec, dit-il, « des sauts d’humeur » provoqués par la montée des émotions chez certains camarades. Il affirme que, pour une partie des participants, la raison a cédé la place à des réactions émotionnelles, alimentées, selon ses termes, par des mains invisibles.

« Il y en avait qui étaient manipulés, mandatés par des gens de l’ombre », soutient-il, tout en estimant que ces émotions finiront par retomber.

Le vice-président rappelle que Les Démocrates restent, selon lui, « un parti de gens responsables, porteur d’idéaux et d’espoir pour nos compatriotes ». C’est dans cet esprit qu’il explique avoir convoqué et dirigé les travaux du Conseil national en sa qualité de président par intérim. À ce titre, il dit avoir insisté avec fermeté sur le respect strict des textes que le parti s’est donnés.

Éric Houndété souligne que ces textes définissent clairement les attitudes à adopter et les procédures à suivre, notamment en matière de sanctions disciplinaires. « Lorsque nous voulons sanctionner des camarades, cela doit se faire selon des procédures conformes aux statuts et au règlement intérieur », rappelle-t-il, précisant avoir personnellement exigé que ces dispositions soient respectées.

Il affirme toutefois que certains participants, poursuivant selon lui « un agenda différent de celui des militants du parti » et agissant sous l’influence « d’acteurs de l’ombre », ont tenté de contourner ces règles pour imposer, par une marche forcée, la nomination de certaines personnes.

Face aux perturbations observées dans la salle, Éric Houndété dit avoir pris la décision de lever la séance, estimant ne pas pouvoir cautionner une telle violation des procédures internes. Après la levée de la séance, il indique que des initiatives ont été prises en dehors du cadre des travaux officiellement suspendus.

C’est dans ce contexte, explique-t-il, que des annonces faisant état de l’élection d’un nouveau président ont circulé. Une démarche qu’il rejette sans ambiguïté. Éric Houndété réaffirme ainsi qu’aucun nouveau président n’a été valablement élu et assure les militants que l’élection du président du parti se fera « en son temps et conformément aux textes ». Il confirme, en conséquence, qu’il demeure président par intérim jusqu’à l’aboutissement d’un processus régulier et statutaire.