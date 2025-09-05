Bénin – Élections générales de 2026: la Fcbe entre en négociation politique avec l’Up-r

- Advertisement -

Un accord politique est gestation entre l’Union progressiste le renouveau et la Force cauris pour un Bénin émergent dans le cadre des élections générales de 2026.

Selon les informations de Banouto, l’Union progressiste le renouveau de Joseph Djogbénou et la Force cauris pour un Bénin émergent de Paul Hounkpè ont trouvé un terrain d’entente dans le cadre des élections générales de 2026.

Cet accord concerne à la fois les élections législatives de janvier 2026 et la présidentielle d’avril 2026. L’accord sera scellé au cours d’ une « séance exceptionnelle » en préparation entre les membres de la Haute direction politique, de la direction exécutive nationale et des députés membres de l’UP-R et les responsables de la FCBE.

Selon la même source, le parti cauris de Paul Hounkpè aurait également entamé des tractations pour présenter un duo de candidats à l’élection présidentielle de 2026. Le parti compte bénéficier ainsi de l’appui de la mouvance notamment de députés UP-R des parrainages.

L’éventualité de cette candidature permettra un second tour pour les élections présidentielles de 2026 lorsqu’aucun des duos candidats ne remporte la mise au premier tour par un ko.

