PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
AccueilElections Générales 2026 au BéninBénin - Élections générales de 2026: la Fcbe entre en négociation politique avec l'Up-r
Bénin

Bénin – Élections générales de 2026: la Fcbe entre en négociation politique avec l’Up-r

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)
Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)
- Advertisement -

Un accord politique est gestation entre l’Union progressiste le renouveau et la Force cauris pour un Bénin émergent dans le cadre des élections générales de 2026.

Selon les informations de Banouto, l’Union progressiste le renouveau de Joseph Djogbénou et la Force cauris pour un Bénin émergent de Paul Hounkpè ont trouvé un terrain d’entente dans le cadre des élections générales de 2026. 

- Publicité-

Cet accord concerne à la fois les élections législatives de janvier 2026 et la présidentielle d’avril 2026. L’accord sera scellé au cours d’ une « séance exceptionnelle » en préparation entre les membres de la Haute direction politique, de la direction exécutive nationale et des députés membres de l’UP-R et les responsables de la FCBE. 

Selon la même source, le parti cauris de Paul Hounkpè aurait également entamé des tractations pour présenter un duo de candidats à l’élection présidentielle de 2026. Le parti compte bénéficier ainsi de l’appui de la mouvance notamment de députés UP-R des parrainages.

- Publicité-

L’éventualité de cette candidature permettra un second tour pour les élections présidentielles de 2026 lorsqu’aucun des duos candidats ne remporte la mise au premier tour par un ko.

.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Zimbabwe: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

RD Congo

Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC : au moins 16 morts dans le Kasaï

Monde

Mondial 2026: 16 pays déjà qualifiés pour la phase finale

Nigeria

Nigeria : naufrage sur le fleuve Niger, 29 morts et 50 rescapés

Burkina Faso

Crise humanitaire à Koro : des milliers de réfugiés burkinabè arrivent au Mali

Monde

Messi entretient le doute sur sa présence à la Coupe du monde 2026

Europe

Ballon d’Or 2025: les votes sont clos, verdict le 22 septembre

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): Bénin – Zimbabwe, Lesotho – Afrique du Sud, le programme de ce vendredi

Europe

«Je ne peux pas blesser Yamal, j’ai besoin de lui en sélection», Cucurella avant Chelsea – Barça

Ghana

Ghana : 21 nouveaux cas de variole simienne signalés

VOIR TOUS LES FLASHS