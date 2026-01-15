Bénin: distribution des factures d’enlèvement des ordures ménagères à partir du 19 janvier

La Société de Gestion Durable des Services (SGDS) du Bénin a annoncé le lancement de la distribution des factures d’enlèvement des déchets dans cinq communes du pays à compter du 19 janvier 2026.

Cette opération, qui marque une étape importante dans la mise en place du nouveau système de collecte et de facturation des déchets, vise à renforcer la gestion durable des services urbains.

Selon le calendrier rendu public, la distribution s’effectuera dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou et Bohicon. Les responsables de la SGDS invitent les usagers à retirer leur facture auprès des points de distribution prévus à cet effet, munis de leurs pièces d’identité et de tout document requis pour faciliter l’enregistrement.

La mise en place de ce dispositif répond à la volonté des pouvoirs publics de moderniser le secteur de gestion des déchets solides, en instaurant un mécanisme de facturation transparent et structuré.

La facturation, basée sur des critères définis par les textes en vigueur, permettra d’assurer le financement durable des opérations de collecte, de traitement et d’élimination des ordures ménagères dans les zones urbaines.

La SGDS note par ailleurs que la collecte régulière des déchets est un enjeu majeur pour l’assainissement des villes et la préservation de l’environnement. Elle encourage donc les populations concernées à se conformer au nouveau système afin de garantir son efficacité.

Les autorités ont assuré que des campagnes d’information et de sensibilisation accompagneront cette phase de distribution, afin d’expliquer aux citoyens les modalités de paiement, les avantages du système ainsi que les engagements attendus de chaque usager.