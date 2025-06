Bénin: décès de la célèbre animatrice Sonia Annick Agbantou

- Publicité-

Selon les informations, l’animatrice béninoise Sonia Annick Agbantou est décédée. Figure incontournable du paysage médiatique national, elle avait su séduire le public par sa voix, son énergie et son authenticité.

Spécialiste du micro et diplômée en communication, Sonia Agbantou exerçait depuis près de vingt ans en tant qu’animatrice et présentatrice live. Sur la chaîne nationale, elle a marqué les esprits à travers des émissions phares telles que Rue des décideurs, Coup de pouce ou encore Graines de star, arborant à chaque fois un sourire communicatif et une énergie contagieuse.

Femme de scène et de médias, elle animait également de nombreux événements aussi bien au Bénin qu’à l’international – notamment aux États-Unis, en France, au Togo et en Côte d’Ivoire. En 2012, forte de ses nombreuses années d’expérience en radio et télévision, elle crée SONIA TV, une web TV pionnière sur Facebook. À travers cette plateforme, elle partageait ses conseils, ses vécus et ses réflexions, devenant ainsi la première vlogeuse béninoise à s’imposer durablement dans le paysage numérique.

Ses formats à succès comme Les minutes de Sonia ou Le canapé de Sonia lui ont permis de rassembler une communauté fidèle de plus de 85 000 abonnés. Au-delà des médias, Sonia Agbantou était une femme engagée. Avec Les Peintres du Sourire, elle a introduit l’art-thérapie à l’Hôpital de zone de Cotonou (HOMEL), offrant aux enfants hospitalisés une bulle d’expression et de guérison.

Elle était aussi à l’origine de plusieurs actions solidaires : des opérations de secours pour personnes en détresse, des projets d’accompagnement d’orphelinats, et en 2018, l’organisation de la première Journée de l’Entreprenariat Digital au Féminin (EDF), qui a formé une trentaine de femmes entrepreneures à divers domaines clés comme le marketing, le digital, les finances ou encore la communication.

En attendant d’en savoir plus sur les circonstances de son décès, nous saluons la mémoire d’une pionnière, d’une femme de cœur, d’une voix irremplaçable.

Nos pensées émues vont à sa famille, ses proches, ses collègues et à toute la communauté qu’elle a portée.