Bénin – Criet : une ex-directrice de société de courtage d’assurance poursuivie pour vol présumé de données

Une ancienne directrice de société de courtage d’assurance est accusée d’avoir subtilisé des données stratégiques au profit d’une nouvelle entreprise qu’elle aurait créée après sa démission. Jugée ce lundi 13 octobre 2025 à la CRIET, elle rejette en bloc les accusations de vol de données informatiques et d’abus de biens sociaux.

L’audience de ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a été marquée par un dossier sensible mêlant affaires commerciales et technologie. L’affaire met en cause une ancienne directrice d’une société de courtage d’assurance installée à Cotonou, poursuivie pour des faits présumés d’abus de biens sociaux et de vol de données informatiques.

Selon le dossier, tout commence le 17 septembre 2020, date à laquelle la prévenue prend la tête de la société. Quatre années plus tard, elle démissionne de ses fonctions. Mais quelques semaines avant son départ, le 14 août 2023, une nouvelle société de courtage est créée. Ce détail intrigue la partie plaignante.

Des soupçons de concurrence déloyale

Après la démission de la dirigeante, la société découvre qu’une partie de ses données informatiques — notamment les échéances contractuelles de ses clients — aurait été copiée ou transférée. Ces informations, jugées stratégiques, auraient ensuite servi à contacter les clients pour le compte de la nouvelle structure. Pour les responsables de l’entreprise plaignante, il ne fait aucun doute que l’ancienne directrice a orchestré un véritable siphonnage de données.

En face, la prévenue nie toute malversation. Elle soutient n’avoir jamais transféré ni exploité les données appartenant à son ancien employeur. Son avocat évoque une accusation infondée motivée par des différends professionnels et la volonté de nuire à sa réputation.

Après avoir entendu les parties, la Cour a décidé de renvoyer le dossier au 24 novembre 2025 pour les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats.

Ce procès, au croisement du droit des affaires et du numérique, illustre la montée des litiges liés à la protection des données dans le secteur privé béninois.