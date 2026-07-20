Péhunco: près de 300 kg de produits pharmaceutiques de contrebande saisis par la Police

La Police républicaine a intensifié ses actions de salubrité publique dans le département de l’Atacora. Les 17 et 18 juillet 2026, les forces de l’ordre ont mené une série d’opérations ciblées à Péhunco, aboutissant à la saisie de 296 kg de produits pharmaceutiques de contrebande ainsi que de nombreux produits prohibés.

​Ces interventions s’inscrivent dans une démarche rigoureuse visant à assainir les zones de commercialisation de substances interdites, dont l’importation et la vente représentent un risque majeur pour la santé des populations.

Au cours de leurs descentes, les éléments de la police ont inspecté plusieurs kiosques soupçonnés d’être des points de distribution de psychotropes. Ces contrôles ont permis d’intercepter d’importantes quantités de comprimés interdits et de boissons conditionnées en sachets.

​L’opération s’est ensuite déportée vers le marché Beket, situé dans la commune de Ouassa-Péhunco. Cette seconde étape a donné lieu à une importante prise, avec la découverte et la confiscation de plus de 100 kg de médicaments de contrebande, accompagnés de divers comprimés à usage vétérinaire.