Bénin: cinq individus interpellés à Kérou pour vol à main armée

La Police républicaine a procédé à un nouveau coup de filet dans le département de l’Atacora. Le lundi 4 août 2025, le commissariat de l’arrondissement central de Kérou a interpellé cinq individus dans les villages de Fètèkou et Tingourou, dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un vol à main armée.

Les faits remontent à la nuit du 30 au 31 juillet 2025. Selon les premiers éléments de l’enquête, neuf hommes, dont quatre armés de fusils de fabrication artisanale et les autres munis de machettes et de bâtons, ont fait irruption dans le domicile d’un cultivateur et éleveur résidant à Ouoré, où il vivait avec son frère.

Les agresseurs, qui n’avaient pas pris soin de se dissimuler le visage, auraient menacé le propriétaire des lieux avant de s’emparer d’une somme de 200 000 FCFA, d’une moto de marque Haojue Escort lui appartenant, et d’une autre de marque Bajaj, propriété de son frère.

Grâce à la reconnaissance de certains des malfaiteurs par la victime, les forces de l’ordre ont pu identifier et localiser plusieurs suspects. C’est ainsi que cinq d’entre eux ont été arrêtés par les équipes du commissariat central de Kérou.

L’enquête se poursuit afin d’interpeller les autres membres présumés du groupe et de faire toute la lumière sur cette affaire.