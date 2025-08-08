PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: cinq individus interpellés à Kérou pour vol à main armée

Bénin: cinq individus interpellés à Kérou pour vol à main armée

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Rubrique société
Rubrique société Ph: BWT
- Publicité-

La Police républicaine a procédé à un nouveau coup de filet dans le département de l’Atacora. Le lundi 4 août 2025, le commissariat de l’arrondissement central de Kérou a interpellé cinq individus dans les villages de Fètèkou et Tingourou, dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un vol à main armée.

Les faits remontent à la nuit du 30 au 31 juillet 2025. Selon les premiers éléments de l’enquête, neuf hommes, dont quatre armés de fusils de fabrication artisanale et les autres munis de machettes et de bâtons, ont fait irruption dans le domicile d’un cultivateur et éleveur résidant à Ouoré, où il vivait avec son frère.

Les agresseurs, qui n’avaient pas pris soin de se dissimuler le visage, auraient menacé le propriétaire des lieux avant de s’emparer d’une somme de 200 000 FCFA, d’une moto de marque Haojue Escort lui appartenant, et d’une autre de marque Bajaj, propriété de son frère.

Grâce à la reconnaissance de certains des malfaiteurs par la victime, les forces de l’ordre ont pu identifier et localiser plusieurs suspects. C’est ainsi que cinq d’entre eux ont été arrêtés par les équipes du commissariat central de Kérou.

L’enquête se poursuit afin d’interpeller les autres membres présumés du groupe et de faire toute la lumière sur cette affaire.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Monde

Tensions commerciales: le Brésil et l’Inde envisagent une riposte coordonnée face aux tarifs douaniers de Washington

Bénin

Celtiis Bénin sort le grand jeu: 280 millions de FCFA pour booster le football local

Bénin

Bénin: un policier devant la CRIET pour soupçons d’abus de fonction dans une affaire d’agression sexuelle

Bénin

Processus électoral: l’opposition dénonce des retards et appelle à plus de rigueur

Bénin

Bénin: l’opération de distribution des attestations de réussite au Bac 2025 annoncée pour bientôt

Bénin

Bénin: 300000 décès recencés dans le fichier électoral par les experts selon l’opposition

Bénin

Adjohoun: une mère et sa fille périssent dans un incendie criminel présumé

Bénin

Affaire Akponan – Adambi: pas de «siphonneurs du budget national» au ministère de l’énergie entre 2016 et 2025, conclut le HCPC

Bénin

Processus électoral: la Céna dément tout retard et clarifie les étapes à venir

Bénin

Parakou: un jeune conducteur de taxi met fin à ses jours par pendaison

VOIR TOUS LES FLASHS