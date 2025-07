Bénin: cinq conseillers de la Cour constitutionnelle décorés dans l’Ordre national

La Cour constitutionnelle du Bénin a servi, ce vendredi 25 juillet 2025, de cadre à une cérémonie de distinction empreinte de solennité. Cinq de ses conseillers ont été décorés dans l’Ordre national du Bénin, en reconnaissance de leur engagement au service de la République.

La cérémonie, présidée par la Vice-Présidente de la République, Mme Mariam Chabi Talata, également Grande Chancelière des ordres nationaux, s’est déroulée en présence de hautes personnalités, parmi lesquelles le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Cossi Dorothé Sossa, et la Présidente de la Haute Cour de justice, la Professeure Dandi Gnamou.

À l’occasion, M. Mathieu Adjovi a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national. Ses collègues Nicolas Assogba, Vincent Codjo Acakpo, Michel Adjaka et Mme Aleyya Gouda Baco ont, quant à eux, été faits Commandeurs. Une distinction qui, au-delà de l’honneur, incarne une exigence de rigueur et d’exemplarité.

Dans son allocution, la Vice-Présidente de la République a salué « le sens élevé du devoir » et la qualité des décisions rendues par la septième mandature depuis son installation le 6 juin 2023. Elle a souligné que la pertinence, l’objectivité et la complétude des arrêts de la Cour confortent la Nation dans sa confiance envers ses garants constitutionnels.

« Cette décoration est une invitation au dépassement, à l’excellence », a martelé Mme Talata, insistant sur le rôle crucial que jouera cette mandature dans le processus des élections générales prévues pour 2026. À cet effet, elle s’est montrée confiante : « Avec cet aéropage d’experts du droit, de la politique et du social, nous devons envisager les élections générales dans la quiétude, la sérénité et l’espérance. »

Remis dans une ambiance sobre et empreinte de solennité, les insignes et certificats symbolisent l’entrée officielle des récipiendaires dans l’Ordre national du Bénin. Un moment d’émotion et de reconnaissance républicaine qui scelle l’engagement de ces juges au service de la démocratie et de l’État de droit.