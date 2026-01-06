Bénin – BEPC 2026: le dépôt des dossiers ouvert jusqu’au 2 février
La campagne d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2026, est officiellement lancée sur toute l’étendue du territoire national.
L’information a été rendue publique par la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Véronique Tognifodé, à travers un message diffusé sur les ondes.
Les candidats disposent d’un mois pour régulariser leur situation administrative, la période d’enregistrement s’étendant du 5 janvier au 2 février 2026.
Selon les précisions du ministère, les formalités s’effectuent auprès des Directions départementales des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle. Les élèves sont invités à se rapprocher de leurs établissements scolaires ou des services départementaux compétents afin de prendre connaissance des pièces à fournir et des modalités de constitution des dossiers.
Les chefs d’établissements, chargés de la centralisation et de la transmission des candidatures, sont appelés à une vigilance accrue. La ministre a insisté sur le strict respect des délais fixés, condition indispensable pour éviter toute forclusion liée à un dépôt hors délai.
