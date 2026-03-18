Bénin: « Alafia 2060 », une bande dessinée pour éveiller une génération de bâtisseurs

Autorités, acteurs culturels et éducatifs se sont réunis ce mercredi au Novotel Cotonou Orisha pour le lancement du projet « Alafia 2060 : les bâtisseurs de l’Aube nouvelle ». Une initiative qui entend faire de la jeunesse béninoise le moteur d’un avenir pensé dès aujourd’hui.

Une initiative originale qui entend marquer un tournant dans la sensibilisation citoyenne des plus jeunes. Baptisé « Alafia 2060 : Les Bâtisseurs de l’Aube Nouvelle », le projet repose sur un outil inattendu mais puissant : la bande dessinée. Imaginée par Serginot Lissassi, cette démarche vise à placer les enfants et les adolescents au cœur de la construction du Bénin de demain. L’objectif est clair : transmettre, dès le plus jeune âge, des valeurs essentielles comme le civisme, le patriotisme et le sens de l’effort.

Face à un parterre de personnalités politiques, culturelles et économiques, l’initiateur du projet a donné le ton de cette initiative. « Ce que nous célébrons ici ne se limite pas au lancement d’une bande dessinée ; il s’agit de l’aboutissement d’un rêve, d’une conviction intime : celle que notre jeunesse mérite des récits qui la valorisent, qui l’émancipent et qui lui ouvrent les portes du possible », a-t-il déclaré d’entrée. Un projet porté par la vision nationale impulsée par le président Patrice Talon, que l’auteur n’a pas manqué de saluer. « La vision “Bénin 2060 : Alafia, un monde de splendeur” constitue désormais une boussole solide pour le développement de notre nation », a-t-il insisté.

Une bande dessinée comme levier citoyen

Au cœur de cette initiative, une bande dessinée à vocation éducative et civique. Loin d’un simple divertissement, l’œuvre se veut un outil de transformation sociale. « Je nourris l’ambition que chaque enfant […] puisse se dire avec conviction : “Moi aussi, je peux changer les choses.” », a affirmé Serginot Lissassi, traduisant la philosophie du projet.

L’histoire met en scène un jeune écolier propulsé en 2060 après la découverte d’une calebasse mystérieuse. Dans ce futur, il découvre un Bénin prospère avant de revenir au présent pour partager son expérience avec onze autres enfants, chacun représentant un département du pays. Ensemble, ils élaborent un « Pacte de l’Aube Nouvelle », véritable code de conduite destiné à incarner les valeurs de discipline, de civisme et de patriotisme. « Nous voulons éveiller cette conscience chez les jeunes, leur montrer que chacun porte en lui une lumière capable d’éclairer la nation », a expliqué l’auteur.

Bénin: « Alafia 2060 », une bande dessinée pour éveiller une génération de bâtisseurs

Une œuvre éducative, gratuite et nationale

Pensée comme un outil pédagogique, la bande dessinée ne sera pas commercialisée. Elle sera diffusée gratuitement à travers le territoire, dans les écoles, bibliothèques et centres culturels. « C’est un outil éducatif et de sensibilisation. Notre ambition est qu’elle soit disponible partout […] même dans les zones les plus reculées », a précisé Serginot Lissassi.

Le projet se décline en plusieurs étapes : un roadshow national dans les établissements scolaires, la désignation d’ambassadeurs parmi les élèves, mais aussi la création d’un jeu de cartes éducatif, d’un jeu vidéo et d’une série animée.

L’adhésion des autorités

Présent à la cérémonie, le représentant du ministre d’État chargé du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, a salué une initiative en phase avec les ambitions nationales. « Il est des instants dans la vie d’une nation qui dépassent la simple tenue d’une cérémonie […] Ce soir est de ceux-là », a-t-il affirmé.

Pour lui, le projet incarne une volonté forte : « Nous affirmons que la vision Bénin 2060 […] ne sera pas une promesse suspendue dans les airs, mais une réalité vécue par les Béninoises et les Béninois. » Revenant sur les réformes engagées depuis 2016, il a rappelé que « gouverner, ce n’est pas seulement constater les acquis, c’est aussi les préserver et regarder plus loin », insistant sur le rôle central de la jeunesse dans cette projection.

Bénin: « Alafia 2060 », une bande dessinée pour éveiller une génération de bâtisseurs

Une jeunesse au cœur du projet

Au-delà des discours, c’est bien la jeunesse qui apparaît comme la clé de voûte de cette initiative. « Chers jeunes, vous êtes la raison d’être de cette vision […] N’abandonnez pas votre histoire aux autres. Engagez-vous. Osez », a lancé le représentant du ministre.

Un appel relayé par Serginot Lissassi, qui voit dans ce projet une contribution directe à la formation du citoyen de demain : « La citoyenneté […] est avant tout un état d’esprit, une manière d’être, un engagement envers la communauté. »

Une ambition à long terme

À l’horizon 2060, année du centenaire de l’indépendance du Bénin, les initiateurs espèrent voir émerger une génération consciente, engagée et actrice du développement. « Ensemble, faisons de “Alafia 2060 : les bâtisseurs de l’Aube nouvelle” le symbole d’une génération qui se lève pour bâtir l’avenir », a conclu Serginot Lissassi.

Un message que les autorités ont repris à leur compte, invitant l’ensemble des acteurs – enseignants, artistes, parents et partenaires – à s’approprier cette initiative. Car, comme l’a rappelé le représentant du gouvernement : « C’est d’abord dans les consciences que se gagnent les batailles du développement. »

Bénin: « Alafia 2060 », une bande dessinée pour éveiller une génération de bâtisseurs



