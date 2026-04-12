Bénin : à Ségbana, plus de 3 000 réfugiés nigérians plongés dans une urgence humanitaire

Dans la commune frontalière de Ségbana, au nord du Bénin, l’arrivée massive de réfugiés nigérians met à rude épreuve les capacités locales d’accueil. Depuis la fin février 2026, plus de 3 000 personnes ont franchi la frontière pour fuir les violences armées qui secouent le nord-ouest du Nigeria, selon plusieurs sources humanitaires.

Majoritairement composés de femmes et d’enfants, ces déplacés ont quitté leurs villages dans l’urgence, abandonnant biens et repères pour échapper à des attaques meurtrières. Des témoignages évoquent des incursions de groupes armés, marquées par des exécutions, des enlèvements et des habitations incendiées, plongeant les populations civiles dans une fuite désespérée.

À leur arrivée à Ségbana, ces familles trouvent refuge dans des conditions particulièrement difficiles. Faute d’infrastructures adaptées, elles sont hébergées chez des habitants ou dans des logements surpeuplés, accentuant les situations de promiscuité.

L’accès à l’eau potable, à l’alimentation et aux services d’hygiène reste limité, tandis que l’absence d’abris structurés expose davantage ces populations vulnérables. Beaucoup dépendent entièrement de l’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Cette pression sur les ressources locales fragilise également les communautés d’accueil, dont les capacités atteignent progressivement leurs limites.

Une alerte sanitaire et psychologique

Face à cet afflux, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a déclenché une intervention d’urgence pour répondre aux besoins médicaux et humanitaires. Les équipes ont renforcé le centre de santé de Ségbana avec du personnel supplémentaire, afin de faire face à une hausse rapide des consultations.

Les pathologies observées sont multiples : infections liées aux conditions de vie, cas de malnutrition chez les enfants, suivi de femmes enceintes, mais aussi traumatismes psychologiques liés aux violences subies.

En quelques semaines, des milliers de consultations ont été enregistrées, illustrant l’ampleur de la crise. Les équipes médicales alertent notamment sur la détresse mentale des réfugiés, marquée par l’anxiété, les troubles du sommeil et les séquelles des événements traumatiques vécus.

Pour atténuer la situation, des actions d’urgence ont été mises en place telles que la distribution de kits essentiels (savon, moustiquaires, couvertures, pastilles de purification d’eau), installation de réservoirs d’eau potable et construction de latrines. Mais malgré ces efforts, les besoins restent considérables. L’absence de structures d’accueil adaptées et le manque de ressources prolongent la vulnérabilité des réfugiés, exposés à des risques sanitaires et sociaux majeurs.

MSF appelle ainsi à une mobilisation accrue des acteurs humanitaires et des autorités pour améliorer les conditions de vie et garantir un accès durable aux services de base.