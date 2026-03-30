Bénin: à Cotonou, les électeurs réclament libertés et emplois à la veille de la présidentielle

La campagne pour la présidentielle prévue le 12 avril 2026 a officiellement débuté le 27 mars au Bénin. Deux figures s’affrontent pour succéder à Patrice Talon : Romuald Wadagni, ministre d’État porté par la majorité au pouvoir, et Paul Hounkpè, ancien maire de Bopa présenté comme une opposition plus tempérée. Dès l’ouverture des hostilités, les électeurs affirment déjà leurs priorités : retrouver des libertés garanties et des perspectives d’emploi.

À Cotonou, l’espace public est largement occupé par l’image de Romuald Wadagni, dont les affiches géantes jalonnent les artères de la capitale. En revanche, la présence de Paul Hounkpè y est beaucoup moins marquée — son camp admet devoir rattraper un léger retard. Wadagni a entamé sa campagne dans le nord du pays et a multiplié les déplacements dans plusieurs localités, tandis que Hounkpè a choisi de lancer sa dynamique dans le Mono, au sud.

Sur les plateaux traditionnels comme sur les réseaux sociaux, la population suit de près chaque étape, compare les stratégies et commente les apparitions des candidats. Les échanges sont vifs et alimentent un débat public qui monte en intensité au fil des meetings.

Plusieurs citoyens interrogés mettent en avant des revendications précises. Certains plaident pour la restauration des libertés et la réconciliation nationale, citant notamment le retour des exilés et la suppression d’une loi qui restreint fortement le droit de grève. Ils rappellent que, dans l’état actuel des choses, des secteurs essentiels sont privés de toute possibilité de grève, et que d’autres ne peuvent l’exercer que de manière très limitée.

Emploi, respect des engagements et perception des candidats

D’autres électeurs attendent avant tout la concrétisation des promesses de campagne. Pour certains citoyens, il s’agit surtout de retrouver des sources de revenus stables. « nous voulons des mesures qui nous permettront de subvenir aux besoins de nos familles à l’avenir », disent-ils en insistant sur l’urgence d’actions créatrices d’emplois.

Parmi les interventions qui ont suscité le plus de réactions figure l’allocution d’ouverture de Paul Hounkpè. Lors de ce discours, il a tenu à rappeler que la compétition électorale reste ouverte et qu’il ne s’agit pas d’une simple formalité, affirmant par là vouloir se défaire de l’image d’un opposant prudent. Investi par les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Hounkpè refuse catégoriquement l’étiquette d’« opposant modéré », une posture qui alimente autant la critique que la moquerie sur les réseaux.