Bénin : 45 terroristes neutralisés lors d’opérations antiterroristes au dernier trimestre

Des sources proches des Forces armées béninoises (FAB) ont annoncé, mardi 6 janvier 2026, que 45 terroristes ont été neutralisés et sept suspects interpellés entre octobre et décembre 2025 lors d’opérations antiterroristes conduites dans le cadre de l’opération Mirador, plan de riposte déployé dans le nord du Bénin. Les FAB indiquent avoir saisi un important arsenal comprenant des armes lourdes — notamment des mitrailleuses PKM, des fusils AK et des pistolets — ainsi que des munitions et du matériel logistique, dont des motos, des pirogues et des équipements de communication et médicaux.