Bénin : 40 centres d’accueil et garderies d’enfants reçoivent l’agrément de l’État

Le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance a remis ce mercredi 18 février 2026 à Cotonou les agréments officiels à 40 centres d’accueil et garderies d’enfants. Ces autorisations permettent à ces structures d’exercer légalement et garantissent que la prise en charge des enfants se fait dans le respect de la loi et de leur intérêt supérieur.

Sur les 54 dossiers étudiés par le Comité national d’étude des demandes d’agrément, 31 centres d’accueil et de protection de l’enfant et 9 garderies ont été retenus pour obtenir l’autorisation d’exercer légalement.

Agnès Oladoun Badou Savi, représentante de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, a expliqué que cette délivrance s’appuie sur l’article 139 de la loi n°2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant. Selon ce texte, l’État doit veiller à ce que les structures qui prennent en charge les enfants fonctionnent correctement et respectent leur intérêt supérieur.

Le processus d’évaluation des dossiers a comporté plusieurs étapes : analyse technique des documents, descentes sur le terrain pour vérifier les conditions des structures, puis sessions de délibération. « À l’issue de ce cycle, 40 dossiers ont été retenus », a précisé Mme Savi, selon Le Matinal.

Elle a également insisté sur le fait que toutes les vérifications ont été effectuées dans le strict respect des exigences réglementaires. Par ailleurs, ces agréments permettront aux centres et garderies de fonctionner légalement et d’assurer aux enfants un environnement sûr et adapté à leur développement.