Bénin: 2 bouviers tués dans le département des Collines

Bénin: 2 bouviers tués dans le département des Collines

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Société
Deux bouviers ont perdu la vie dans des circonstances violentes et encore inexpliquées en l’espace de quelques jours dans le département des Collines. Ces incidents viennent raviver les tensions au sein de la communauté agro-pastorale locale.

Le premier drame s’est produit le samedi 2 août 2025 à Lougba, dans la commune de Bantè. Selon les informations recueillies par Radio Pulaaku Adunaaru, un éleveur peul a été mortellement touché par balle dans le dos par des individus non identifiés. La victime est décédée sur le coup.

Quelques jours plus tard, le mardi 5 août, un autre bouvier a été agressé à Tchetti, commune de Savalou. Père de quatre enfants, il a succombé à des violences qui lui sont infligées à coups de bâtons et de hachette. Les auteurs de cette attaque n’ont pas encore été identifiés.

Ces deux événements rapprochés dans le temps et dans la géographie ont provoqué un climat de peur chez les éleveurs peuls. Plusieurs d’entre eux ont quitté leurs campements pour se réfugier à Tchetti centre, redoutant de nouvelles violences, a rapporté un responsable local à Radio Pulaaku Adunaaru.

Face à la montée des tensions, les autorités locales et les leaders communautaires ont lancé un appel au calme. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces affaires et traduire les coupables devant la justice.

Malgré les efforts constants du gouvernement béninois, les conflits entre éleveurs et agriculteurs continuent de fragiliser la paix sociale dans la région des Collines. Ces drames rappellent l’impératif d’intensifier les actions de médiation et de prévention pour garantir une cohabitation pacifique entre les communautés.

