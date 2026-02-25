Beatrice et Eugenie en première ligne face aux réformes envisagées par William

Les princesses Beatrice et Eugenie se retrouvent fragilisées depuis la diffusion de nouvelles informations portant sur les liens entre leurs parents, le prince Andrew Mountbatten-Windsor et Sarah Ferguson, et Jeffrey Epstein. Jusqu’alors relativement épargnées des critiques de leur cousin le prince William, elles voient leur situation se tendre au fur et à mesure que l’affaire prend de l’ampleur, mettant en lumière la volonté affichée du prince d’adapter la royauté, quitte à écarter certains proches.

Lors de la cérémonie des Bafta, dimanche 22 février, le prince de Galles a admis ne pas être « dans un état d’esprit serein » après une semaine éprouvante marquée notamment par l’arrestation de son oncle Andrew à Sandringham. Habituellement réservé sur ses émotions, William a reconnu la gravité de la crise qui secoue la famille royale.

L’ex‑prince Andrew, déjà privé de titres et d’honneurs par le roi Charles III à l’automne dernier, est visé par des accusations évoquant une « faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques » et a été placé en garde à vue par la Thames Valley Police le 19 février, un épisode qualifié d’historique.

Le futur règne de William vu comme un moment de rupture

Selon des courtisans cités par The Paper, l’avènement de William au trône devrait marquer un tournant pour la Couronne. Les sources évoquent une possible réorganisation institutionnelle et l’idée d’exclure des membres jugés non « actifs » dans la monarchie, catégorie dans laquelle ses cousines pourraient se trouver en première ligne.

Ces mêmes interlocuteurs précisent que, comme Charles III, William ne souhaite pas faire porter à Beatrice et Eugenie les responsabilités liées aux actes de leurs parents, tout en estimant qu’elles représentent aujourd’hui les personnalités les moins centrales de la Firm.

Parmi les scénarios avancés pour le règne du futur roi : réduction du parc de résidences officielles, diminution des dépenses et renforcement de la transparence financière. Des biographes des années 2000 avaient déjà envisagé une réforme sous Charles ; désormais, les partisans du changement misent surtout sur son fils aîné.

Dans un entretien diffusé en octobre 2025 sur Apple TV+ avec l’acteur Eugene Levy, William a déclaré : « Le changement est à mon programme. » Reste à savoir si ces transformations suffiront à restaurer la confiance des Britanniques.