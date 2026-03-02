Beatrice et Eugenie d’York ont refusé de céder une place à Pippa Middleton

Des sources rapportent que des frictions existaient déjà entre la princesse de Galles et les princesses Beatrice et Eugenie bien avant que les récentes affaires touchant la famille d’York ne fassent la une. Le Daily Mail évoque un épisode impliquant Pippa Middleton qui aurait durablement entaché leurs rapports.

En février 2008, lors d’un défilé de la marque Issa à Londres, Beatrice et Eugenie étaient assises au premier rang. Les organisateurs auraient demandé aux deux jeunes femmes de se décaler pour laisser la place à Pippa Middleton ; selon le tabloïd, elles auraient refusé. Un témoin cité par le journal assure que cet incident est resté en mémoire.

Quelques mois plus tard, les sœurs Middleton ont organisé une soirée caritative sur le thème des années 1980, au bénéfice de la mémoire de leur ami Thomas Waley-Cohen, décédé d’un cancer des os en 2004. D’après certains informateurs, Beatrice avait reçu une invitation mais sans indication explicite du code vestimentaire et serait arrivée en robe bleue sobre, veste et ballerines noires, contraste avec de nombreuses tenues fluo et pailletées. Le Daily Mail écrit que Kate portait un top turquoise et un short jaune, et que Pippa affichait un ensemble noir scintillant. Toujours selon le tabloïd, Beatrice se serait sentie humiliée et aurait été en larmes d’après Catherine Ostler, ancienne rédactrice en chef de Tatler.

Épisodes publics et présences aux mariages

Le mariage de William et Kate en 2011 n’a pas apaisé les tensions : la mère des princesses, Sarah Ferguson, avait été écartée de la cérémonie à l’abbaye de Westminster à la suite d’un nouveau scandale la concernant. Dans une interview accordée à Oprah Winfrey la même année, elle a reconnu la peine qu’a suscité cette mise à l’écart. Les relations entre Kate et les York ont connu des hauts et des bas par la suite : en 2017, Eugenie était présente au mariage de Pippa Middleton avec James Matthews tandis que Beatrice n’y assistait pas, et l’année suivante Pippa, enceinte, figurait parmi les invités au mariage d’Eugenie et Jack Brooksbank.