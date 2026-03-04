Beatrice et Eugenie d’York inquiètes pour leur avenir, elles font profil bas

Les princesses Beatrice et Eugenie ont réduit leurs apparitions publiques à la suite des répercussions liées à l’affaire Jeffrey Epstein et à la mise en cause de leur père, l’ex-prince Andrew. Leur comportement discret s’inscrit dans un contexte monarchique fragilisé, tandis que des décisions organisées en prévision d’une transition du pouvoir sont évoquées.

Pendant des années, les deux filles d’Andrew ont évolué entre une intégration au cercle restreint de la famille royale et une certaine mise à l’écart, échappant à une surveillance permanente. Andrew Mountbatten-Windsor a, selon des sources historiques, bénéficié d’une protection importante durant le règne d’Elizabeth II; l’historien Andrew Lownie souligne que ce sentiment d’impunité aurait modelé son comportement et placé le statut social au centre de sa vie.

Beatrice et Eugenie ont grandi dans un cadre très privilégié — vacances exotiques, jets privés, chalets en montagne et appartements de standing — et leur père a veillé à ce qu’elles conservent le prédicat d’« Altesse Royale » ainsi que leurs titres, avec des noces célébrées en grande pompe. L’arrestation d’Andrew, le 19 février, et la publication de documents liés à sa relation avec Jeffrey Epstein ont entraîné une perte rapide de certains de ces avantages. D’après le magazine People, les deux princesses se tiennent désormais à l’écart de leurs cercles habituels; un proche cité par le magazine affirme qu’« elles sont comme enfermées dans une bulle ». La journaliste Ingrid Seward indique aussi que l’affaire a affecté leur vie privée et leur image.

Exclusion annoncée du Royal Ascot et consignes visant les apparitions publiques

Au sein de la Couronne, la situation a évolué : Charles III reste attaché à ses nièces et souhaiterait éviter qu’elles soient injustement assimilées à leur père, tandis que le prince William apparaîtrait déterminé à les tenir à l’écart des fonctions royales. Les deux femmes auraient été informées qu’elles ne participeraient pas au Royal Ascot prévu en juin 2026. Par ailleurs, il a été demandé aux membres actifs de la famille royale de ne pas être photographiés avec les sœurs York d’ici la fin de l’année.

Selon People, Beatrice et Eugenie restent en relations proches avec leurs parents et cherchent à protéger leurs jeunes familles. Le magazine rapporte qu’elles se trouvent « entre le marteau et l’enclume », tiraillées entre loyauté familiale et nécessité de préserver leur avenir, et qu’elles espèrent retrouver leur rôle au sein de la « Firme » dans les mois à venir. Parallèlement, il est fait état de la volonté du prince William de « resserrer » la ligne de succession avant le début de son règne, une position qui pèse sur leur situation actuelle.